Принцесі Лілібет — 3 роки: експертка розкрила п'ять фактів про доньку Гаррі та Меган (фото)

Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно не представили світу свою доньку після її народження. За словами Джеймс Кроуфорд-Сміт, як принцеса за кров'ю Лілібет може успадкувати трон.

Принц Гаррі та Меган Маркл 4 червня святкують третій день народження їхньої доньки принцеси Лілібет. Королівська експертка Джеймс Кроуфорд-Сміт поділилася маловідомими фактами про молодшу онуку короля Великої Британії Чарльза ІІІ, повідомляє Newsweek.

Принцеса народилася 2021 року в лікарні Санта-Барбара в Каліфорнії об 11:40 за тихоокеанським часом із вагою 3 кілограми 487 грамів. Лілібет не народилася принцесою через правила, встановлені королем Георгом V 1917 року. Однак, коли 2022 року померла її прабабуся, королева Єлизавета II, і королем став її дідусь, король Чарльз III, Лілібет і її брат Арчі отримали право користуватися цими титулами. Уперше офіційно ім'я "Принцеса Лілібет" було присвоєно дівчинці в березні 2023 року, після її хрещення в Каліфорнії.

Принц Гаррі та Меган Маркл із донькою

"Американська" принцеса

Лілібет стала першою британською кровною принцесою, народженою в Сполучених Штатах. Лілібет не перший член великої королівської сім'ї, який народився в Америці, проте вона перша з титулом принцеси. Вважається, що наразі Лілібет відвідала Велику Британію тільки один раз, на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети в червні 2022 року.

Ім'я як данина поваги

Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор (тепер відома просто як принцеса Лілібет Сассекська) названа на честь двох найвідоміших королівських жінок 20-го століття. Її ім'я, "Лілібет", віддає данину поваги її прабабусі, королеві Єлизаветі II, чиє особисте родинне прізвисько "Лілібет" було вигадане самою королівською родиною в 1920-х роках, коли в дитинстві вона не могла повністю вимовити своє ім'я. "Діана" — данина поваги бабусі принцеси, покійній принцесі Діані. Ім'я Лілібет тісно пов'язане з ім'ям її двоюрідної сестри, принцеси Шарлотти, у якої другі імена — "Елізабет" і "Діана".

Лінія наступності

Після смерті королеви Єлизавети II 2022 року лінію успадкування британського престолу було змінено: члени королівської сім'ї, які мають чергу успадковувати корону, перемістилися на одну позицію вище. Як принцеса по крові (королівська особа за народженням, а не за шлюбом) Лілібет може успадкувати трон. Наразі принцеса посідає сьоме місце в черзі успадкування після принца Вільяма, принца Джорджа, принцеси Шарлотти, принца Луї і принца Арчі.

Сім'я принца Гаррі Фото: Archewell Foundation

Знаменитий хрещений батько

У Лілібет дуже відомий хрещений батько, про якого, на відміну від її брата, принца Арчі, стало відомо публічно. У документальному серіалі Netflix "Гаррі і Меган" 2022 року голлівудський продюсер і актор "Мадеї" Тайлер Перрі розповів, що Гаррі і Меган попросили його стати хрещеним батьком дочки.

Перрі потоваришував із парою, коли запропонував їм скористатися своїм будинком у Беверлі-Гіллз після їхнього відокремлення від монархії 2020 року і під час пандемії COVID. Він також запропонував їм скористатися послугами служби безпеки, коли уряд Великої Британії видалив фінансованих державою охоронців. Виступаючи перед глядачами Netflix, Перрі сказав, що для нього було "великою честю" виконати прохання Гаррі та Меган.

"Принцеса, що танцює"

Під час візиту до Нігерії в травні Меган розповіла зворушливий факт про свою доньку. Герцогиня Сассекська повідомила, що "танці — улюблене заняття Лілібет". Любов до танцю притаманна сім'ї принцеси, оскільки її бабуся, принцеса Діана, була пристрасною прихильницею балету, займалася ним у дитинстві та регулярно підтримувала танцювальні благодійні організації та заходи після її весілля з королем Чарльзом 1981 року.

Нагадаємо, 3 квітня Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон хотіла б побачити дітей принца Гаррі та Меган Маркл.