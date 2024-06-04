Дженніфер Лоуренс і Аня Тейлор-Джой у модних вбраннях відвідали показ Dior у Шотландії (фото)

На показі були присутні багато знаменитостей. Дженніфер Лоуренс вибрала леопардове пальто, а Аня Тейлор-Джонс прийшла в модних шортах і панчохах.

У понеділок, 3 червня, у Шотландії відбувся модний показ Dior. Популярні американські акторки Дженніфер Лоуренс і Аня Тейлор-Джой, як і багато інших знаменитостей, були присутніми на зоряному заході бренду, що проходив у замку Драммонд у Пертширі, повідомляє Daily Mail.

33-річна Дженніфер Лоуренс кинула виклик негоді в шикарному пальті з леопардовим принтом, яке вона одягла поверх білого топа Christian Dior і широких джинсів. До свого гламурного вбрання володарка Оскара підібрала темні туфлі на високих підборах. Вона розпустила блискуче світле волосся, зробила проділ посередині і одягла чорний обруч. Акторка доповнила свій образ невеликими сережками з дорогоцінним камінням, каблучкою і чорними сонцезахисними окулярами.

Акторка Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Тим часом 28-річна Аня вибрала незвичайне вбрання. Вона одягла обтислі короткі чорні шорти з високою талією, гольф і пару панчіх, показавши підтягнуті стегна. Зірка "Фуріоси" накинула на плечі стильний сірий твідовий піджак і взула лакові чоботи до коліна на невисоких підборах. Аня заколола світлі локони і нанесла легкий макіяж, виділивши очі коричневого відтінку тінями і чорною підводкою. Свій образ вона доповнила непомітними золотими прикрасами з дорогоцінним камінням.

Акторка Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Раніше, 6 травня, Фокус писав про те, що Мерая Кері в прозорій сукні Dior виступила на весіллі мільярдера Умара Камані.