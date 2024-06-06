Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на день народження короля Чарльза

Минулого року пара теж не була присутня на Trooping the Color.

Принц Гаррі та Меган Маркл не братимуть участі в Trooping the Color у Лондоні на честь дня народження короля Чарльза. Пару вдруге не запросили на урочисту подію, повідомляє People.

Це сталося після того, як герцог Сассекський, який не зустрівся зі своїм батьком під час його візиту до Лондона минулого місяця, відхилив запрошення Його Величності залишитися в королівській резиденції, тому що в нього були "міркування безпеки".

Герцоги Сассекські поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Меган і Гаррі вперше разом відвідали Trooping the Color 2018 року, через місяць після їхнього весілля у Віндзорі. Вони знову з'явилися на балконі Букінгемського палацу 2019 року, через кілька тижнів після народження первістка Арчі.

У 2020 і 2021 роках захід було скорочено через пандемію коронавірусу. Він пройшов у Віндзорському замку без звичайного великого зібрання членів королівської сім'ї. Але церемонію повернули у всій своїй красі 2022 року, щоб відсвяткувати платиновий ювілей покійної королеви Єлизавети.

Принц Гаррі та Меган Маркл склали із себе королівські обов'язки 2020 року Фото: Getty Images

Герцог і герцогиня вирушили до Великої Британії, щоб бути присутніми на спеціальному заході, але не приєдналися до королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу, а натомість спостерігали за цією подією разом з іншими членами королівської сім'ї, які не працюють, з вікна.

Як пишуть ЗМІ, герцог Сассекський, "як і раніше, спустошений" позбавленням свого автоматичного права на захист з боку поліції, за яке він досі бореться з Міністерством внутрішніх справ через британські суди.

Тепер він має повідомити столичну поліцію за 28 днів до приїзду до Великої Британії, якщо хоче подати заявку на гарантування безпеки, водночас кожен запит розглядає в індивідуальному порядку Равек, комітет, який курує захист членів королівської сім'ї та громадських діячів.

Хоча не було розкрито, де король запропонував Гаррі кімнату, цілком імовірно, що палац Сент-Джеймс. Це дало б змогу батькові і синові мати місце для зустрічей у відносній конфіденційності та під цілодобовою охороною.

Раніше Фокус писав, що заяву принца Гаррі видалили із сайту королівської сім'ї.