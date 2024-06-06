Близький родич Чарльза ІІІ зіграє головну роль у серіалі "Зрадники США" (фото)

Цього року британський аристократ Івар Маунтбеттен зніметься в третьому сезоні відомого серіалу. Зйомки відбуватимуться в Шотландії, у картині візьмуть участь багато кінозірок.

В останньому сезоні серіалу ВВС "Зрадники США" вперше з'явиться троюрідний брат короля Великої Британії Чарльза ІІІ лорд Івар Маунтбеттен, де зіграє одну з головних ролей. Зйомки відбудуться в шотландському Хайленді, повідомляє Mirror.

Аристократ з'явиться в зірковому складі "The Traitors US" після успіху британської версії, де головну роль зіграв Алан Каммінг. Американську версію зніматимуть у Шотландії. У ній візьме участь безліч блискучих знаменитостей, зокрема Сем Асгарі, колишній чоловік Брітні Спірс, Ділан Ефрон, брат актора Зака, зірки зі "Справжніх домогосподарок", а також троє колишніх учасників американського реаліті-шоу Survivor.

Чим відомий лорд Івар Маунтбеттен

Лорд Івар Маунтбеттен (ліворуч) і Чіп Берг, гендиректор Levi Strauss & Co Фото: Getty Images

Лорд Івар Александр Майкл Маунтбеттен народився 9 березня 1963 року в Лондоні в сім'ї Девіда Маунтбеттена, 3-го маркіза Мілфорд-Гейвена і Джанет Мерседес Брайс. Королева Вікторія була його прапрапрабабусею. Він є троюрідним братом короля Чарльза III.

Лорд Маунтбеттен Івар є близьким не тільки з монархом: він також розділяє міцний зв'язок з принцом Едвардом і герцогинею Софі, які є хрещеними батьками його дочок. Своєю чергою лорд є хрещеним батьком їхньої доньки леді Луїзи Віндзор.

Крім того, Івар увійшов в історію 2016 року, коли оголосив себе геєм, а потім став першим членом королівської сім'ї, який зіграв одностатеве весілля зі своїм нинішнім чоловіком Джеймсом Койлом 2018 року. Раніше він був одружений 17 років з Пенелопою Енн Вер Томпсон, проте пара вирішила розлучитися 2011 року. Вони залишилася хорошими друзями — настільки, що Пеннелопа навіть проводила колишнього чоловіка під вінець на його весіллі з Джеймсом.

Раніше, 1 червня повідомлялося про те, що король Чарльз ІІІ пригрозив розірвати стосунки з принцом Ендрю. Король Чарльз чинить тиск на свого молодшого брата, щоб той переїхав у старий будинок Меган і Гаррі.