Брітні Спірс продемонструвала підтягнуту фігуру в білосніжному бікіні (відео)

Зірка полюбляє позувати перед камерою та епатувати своїми витівками публіку Брітні Спірс похвалилася стрункою фігурою.

Американська попзірка Брітні Спірс продемонструвала струнку фігуру в стильному білому купальнику. 6 червня на своїй сторінці в Instagram поділилася з шанувальниками новим відео і заявила, що схудла і втратила 5 сантиметрів у талії.

У ролику 42-річна співачка Baby One More Time позує перед великим дзеркалом з підсвічуванням. Вона одягла білий купальник на тонких бретелях, верх якого виконаний у формі черепашок, і бікіні з пензликами. На голові в неї був світло-бежевий капелюх, який частково приховував її світлі локони. Брітні взула чорні туфлі на підборах із закритим носком, які трохи контрастували з її образом. Цього разу зірка віддала перевагу мінімуму аксесуарів: на ній було тільки скромне чорне намисто з бісеру.

"Добре, я пишаюся своїм білим купальником і тим, що я втратила 2 дюйми в талії!!! Насправді це інша версія мого відео в купальнику, але мені вона здалася особливо дивною... Я нібито зникла під час монтажу!", — підписала ролик знаменитість.

Зірка любить позувати перед камерою та епатувати своїми витівками публіку. Спірс, яка зовсім нещодавно оскандалилася в готелі Chateau Marmont у Лос-Анджелесі, опублікувала відео, де ходить на руках готельним номером.

Крім цього, співачка шокувала шанувальників, коли постраждала в бійці. У готель Chateau Marmont викликали швидку допомогу, а пізніше ЗМІ облетіли фото, де Спірс вивели з готелю босоніж із розпатланим волоссям і накинутим на напівголе тіло покривалом. Пізніше вона поділилася з фанатами кадрами своїх "травм". У неї була опухла і забита щиколотка.