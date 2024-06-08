Принц Вільям зізнався, що принцеса Шарлотта не хотіла до школи

Єдина донька принца та принцеси Уельських наразі складає іспити перед літніми канікулами. Батько сподівається, що все пройшло добре.

Принц Вільям розповів, що його донька, принцеса Шарлотта, не сумує за школою. Про це пише The Independent.

Майбутній монарх говорив про 9-річну спадкоємицю під час зустрічі з правнучкою капітана Аластера Баннермана, солдата, який брав участь у висадці в Нормандії у 1944 році.

"Мені здається, вона збиралася запитати вас, де Шарлотта", — зазначила жінка, яка супроводжувала дівчину.

"Шарлотта в школі! У Шарлотти іспити. Так, у неї були тести. Вона не чекала шкільних днів", — сказав багатодітний тато, а потім схрестив пальці, додавши, що сподівається, що все пройшло добре.

Принц Вільям з донькою Шарлоттою Фото: Getty Images

Окрім 9-річної Шарлотти, принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон виховують ще двох дітей — 10-річного принца Джорджа та 6-річного принца Луї.

Королівська експертка Тесса Данлоп стверджує, що Шарлотта стає все більш "спокійною", коли зустрічається з широкою публікою, більше, ніж її старший брат і спадкоємець престолу принц Джордж.

Данлоп вважає, що донька Кейт Міддлтон "багато в чому більш розслаблена, ніж Джордж". Зокрема, експертка порівняла поведінку Шарлотти з поведінкою принцеси Уельської, сказавши, що Кетрін "завжди була дуже спокійною".

Родина Уельських Фото: Getty

Нагадаємо, принц Вільям розповів про стан онкохворої дружини.

Також Фокус писав про "мудре" рішення принца та принцеси Уельських, коли вони називали доньку Шарлоттою.