10 червня 2024 року: єпископа Тимофія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна злитися і брати гроші в борг. Птахи зранку чистять пір'ячко — чекайте на дощ.

Що сталося 10 червня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Тимофія, який був єпископом у місті Прусси за часів правління імператора Юліана. Бог подарував Тимофію дар чудотворення і прозорливості за його благочестиві справи. Але імператору не подобалися успіхи Тимофія, за що єпископа кинули до в'язниці, а пізніше йому відрубали голову.

Що не можна робити 10 червня:

злитися;

брати і давати в борг;

дивитися в чужі вікна;

потрапляти під промені місяця.

Народні прикмети та повір'я:

посуха вважається поганою прикметою;

птахи зранку чистять пір'ячко — чекайте на дощ;

павуки сховалися — до різкої зміни погоди.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Тимофій, Антоніна.

Народилися в цей день:

1981 рік — Наталія Валевська, українська співачка.

1951 рік — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, "батько українського бестселера";

1987 рік — Стоянов Олександр, український артист балету, прем'єр Національної опери України.

Також цього дня:

978 рік — Князь Володимир сідає на київський престол;

1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;

1907 рік — французькі інженери брати Люм'єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;

1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.

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