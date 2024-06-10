10 червня 2024 року: єпископа Тимофія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна злитися і брати гроші в борг. Птахи зранку чистять пір'ячко — чекайте на дощ.
Що сталося 10 червня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Тимофія, який був єпископом у місті Прусси за часів правління імператора Юліана. Бог подарував Тимофію дар чудотворення і прозорливості за його благочестиві справи. Але імператору не подобалися успіхи Тимофія, за що єпископа кинули до в'язниці, а пізніше йому відрубали голову.
Що не можна робити 10 червня:
- злитися;
- брати і давати в борг;
- дивитися в чужі вікна;
- потрапляти під промені місяця.
Народні прикмети та повір'я:
- посуха вважається поганою прикметою;
- птахи зранку чистять пір'ячко — чекайте на дощ;
- павуки сховалися — до різкої зміни погоди.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Тимофій, Антоніна.
Народилися в цей день:
1981 рік — Наталія Валевська, українська співачка.
1951 рік — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, "батько українського бестселера";
1987 рік — Стоянов Олександр, український артист балету, прем'єр Національної опери України.
Також цього дня:
978 рік — Князь Володимир сідає на київський престол;
1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;
1907 рік — французькі інженери брати Люм'єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;
1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;
1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.
Також Фокус писав церковний календар на червень 2024 року