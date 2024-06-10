"Погані хлопці 4" встановили рекорд франшизи: про що саме йдеться

Якщо команда франшизи вирішить зняти п'яту частину, їм доведеться дуже постаратися, щоб підняти рівень глядацьких симпатій ще вище.

Четвертий фільм франшизи "Погані хлопці" під назвою "Погані хлопці: Все або нічого" побив рекорд, набрав 97% глядачів на сайті Rotten Tomatoes, що зробило його фільмом із найвищим рейтингом у серії комедійних бойовиків, повідомляє Screen Rant. Він вийшов через 29 років після першої частини і показав, що парочка різнохарактерних поліцейських, як і раніше, улюблена аудиторією.

У стрічці Вілл Сміт і Мартін Лоуренс традиційно грають двох приятелів-поліцейських, які намагаються зберегти добру пам'ять про свого капітана (Джо Пантоліано), обвинуваченого в корупції.

Після виходу в прокат 7 червня "Погані хлопці 4" вже заробили $53 мільйони за бюджету в $100 мільйонів.

Жоден фільм франшизи ніколи не набирав серед глядачів менше ніж 75%, але значний стрибок глядацьких оцінок стався після того, як режисери Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах перебрали на себе ініціативу у Майкла Бея.

Рівень глядацьких симпатій кожної з чотирьох частин "Поганих хлопців" Фото: скрін

Оцінки "Поганих хлопців" поліпшуються з роками як серед глядачів, так і серед критиків. Хоча фільм "Все або нічого" не є найбільш обласканим критиками, глядачі від нього в захваті.

Якщо команда франшизи коли-небудь задумається про створення п'ятої частини картини, їм потрібно буде зробити все можливе і неможливе, щоб переплюнути цифру симпатій попереднього фільму.

Успіх четвертої частини має свої пояснення. Так, через пристойні, але не надто довгі перерви між фільмами кожна попередня частина встигала знайти глядача і в кінотеатрах, і вдома, даючи їм змогу перейнятися ностальгією. Той факт, що в кожній частині повертаються основні персонажі з минулого, грає на цій ностальгії і дає змогу новим частинам поглибити історії їхніх попередників.

Родзинкою залишається хімія між Смітом і Лоуренсом, які з роками ще більше зміцнилися у своїй дивній парі.

Трейлер фільму "Погані хлопці 4"

Раніше Фокус писав, чим запам'ятається глядачам фільм "Погані хлопці 4".