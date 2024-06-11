Український ведучий В'ячеслав Соломка зізнався, як виїжджає за кордон під час війни (відео)

За словами шоумена, в Іспанії він не тільки відпочив у своїх друзів, а й взяв участь у благодійних заходах.

Український ведучий і гуморист В'ячеслав Соломка заявив, що має можливість абсолютно легально виїжджати за кордон під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він не розуміє, чому з цього приводу так багато хейту. Про це він розповів 10 червня у програмі "Тур Зірками на Люкс ФМ".

За словами В’ячеслава, зокрема в Іспанії він мав змогу не тільки відпочити, а й попрацювати. Він брав участь у благодійних заходах, завдяки яким зібрали кошти на купівлю декількох автівок. Про заробіток не йшлося, однак у мережі стосовно його поїздок було багато обурення.

"Стільки отримав хейту з цього приводу й не зрозуміло чого. Виїхав я абсолютно легально. Ні в кого нічого не вкрав. Вибачте, не буду розкривати свою медичну книжку, тому що це медична таємниця. Втім, є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон. Я там працював. У нас була низка благодійних заходів для українців, які проживають в Іспанії. Ми зібрали гроші на декілька автівок. А точніше, я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів… Відпочив і попрацював, але нічого не заробив, але зробив хороші речі", — розповів шоумен.

Соломка у розмові з ведучою програми Наталкою Тур зазначив, що не відчуває провини за свій виїзд за кордон на відпочинок та благодійні заходи. "Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якщо б мені було некомфортно, я б не виїздив", — зазначив В’ячеслав.

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Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що телеведучого Анатолія Анатоліча, який уже пів року не може отримати військовий квиток, зупинив ТЦК.