14 червня 2024 року: пророка Єлисея — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна злословити, сваритися і пити алкогольні напої. Якщо сьогодні багато мошок і комарів — буде гарний урожай грибів і ягід.

Що сталося 14 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Єлисея з гори Кармел (Ізраїль), який був спадкоємцем пророка Іллі. Єлисей здійснював чудеса — наприклад, колись в Єрихоні люди скаржилися, що в джерелі зіпсувалася вода, і Єлисей її оновив. Пророк дожив до глибокої старості і навіть після смерті його мощі продовжували творити чудеса.

Що не можна робити 14 червня:

злословити, сваритися;

пити алкогольні напої;

позичати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

багато мошок і комарів — буде гарний урожай грибів і ягід;

іржуть коні — до гарного врожаю вівса;

півень голосно співає в незвичайний час — нехороша прикмета.

День ангела святкують:

Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола, Володимир, Єгор, Осип.

Народилися 14 червня:

1807 рік — український маляр і педагог Сошенко Іван Максимович;

1864 рік — Алоїс Альцгеймер, німецький психіатр і невролог, ім'ям якого названо пресенильний психоз.

1928 рік — Ернесто Че Гевара (убитий 1967 року), латиноамериканський революціонер.

1946 рік — Дональд Трамп, американський мільярдер, 45-й президент США (2017-2021).

1958 рік — Олаф Шольц, німецький політик, державний діяч, Федеральний канцлер Німеччини (з 2021).

Також цього дня:

1834 рік — Ісаак Фішер зі Спрінгфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;

1997 рік — на аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" 1939 року продається за $68 500.

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