"Занадто пізно": експерт оцінив ймовірність примирення принца Гаррі з родиною

Наразі герцог Сассекський практично не бачиться зі своїми рідними у Великій Британії. Його дружина ще рідше буває на батьківщині Гаррі.

Принц Гаррі остаточно не зможе помиритися зі своїми королівськими родичами. Про це пише New York Post.

Попри чутки про можливе примирення, колишній королівський дворецький Грант Гаррольд вважає, що минуло занадто багато часу, щоб це справді сталося.

"Я завжди думав, що Гаррі хотів би зв’язатися зі своєю сім’єю, але я не знаю, чи вже не пізно для цього", — зазначив він.

Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

Сассекські відійшли від королівських обовʼязків ще у 2020 році. З того часу вони лише кілька разів разом відвідували Лондон. Зокрема, на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети ІІ у червні 2022 року. Їхня донька Лілібет народилася вже у США.

Згодом Гаррі соло відвідував батьківщину, зʼявившись на річниці Ігор Нескорених, коронації батька 6 травня 2023 року, коли дізнався про онкологію Чарльза ІІІ.

"Минуло багато часу, довіра порушена, чи можна це виправити? Час покаже", — міркує Гаррольд.

Принц Гаррі на коронації батька Фото: Getty Images

Сассекські також не бачили хворої на рак Кейт Міддлтон з тих пір, як вона розповіла світові про свій діагноз у березні 2024 року.

Разом з цим, Гаррі, як повідомляється, хоче купити нерухомість у Великій Британії, щоб він і Меган Маркл мали де зупинитися під час відвідин Європи. Деякі інсайдери говорили, що будинок потрібен для зустрічей принца з його друзями, які не ладнають з колишньою американською акторкою.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ прямо попросив сина не розповідати секрети родини.

Також Фокус писав про те, чому королю Чарльзу ІІІ не варто бачитися з Арчі та Лілібет.