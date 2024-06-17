Анна Вінтур разом із донькою в стильному вбранні відвідали церемонію Tony Awards 2024 (фото)

Одна з найкращих у світі гуру моди Анна Вінтур мала елегантний вигляд на зірковому заході. Її супроводжувала Бі Карроцціні, яка продемонструвала витончений смак.

Гуру моди, головна редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур із донькою Бі Карроцціні в неділю, 16 червня, викликали фурор на 77-й щорічній церемонії вручення премії Tony Awards 2024 у Нью-Йорку, яка відбувалася в Театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі, повідомляє Daily Mail.

74-річна Анна і 36-річна Бі привернули увагу, позуючи на червоній доріжці у візерункових сукнях. Вінтур для зоряного вечора вибрала сукню з короткими рукавами і круглим вирізом, прикрашену м'якими золотими, срібними і рожевими дисками. Під вбрання вона підібрала золотисті босоніжки з ремінцями на підборах. Її світле волосся, укладене у фірмовий боб з проділом по центру і чубчиком, гарно обрамляло обличчя. Знавець моди нанесла сяючий макіяж, підкресливши вилиці персикового відтінку рум'янами і покрила губи ліловою помадою. Анна одягла на очі великі чорні сонцезахисні окуляри і позувала фотографам поруч зі своєю донькою.

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Бі Карроцціні, дочка Вінтур від колишнього покійного чоловіка Девіда Шаффера, була одягнена в елегантну чорну сукню з червоним квітковим принтом на тонких бретелях. Сукня була декорована тонкою бахромою по подолу. Свій образ Бі доповнила парою чорних босоніжок з тонкими пряжками на високих підборах. Блискуче темне волосся Карроцціні було розділене проділом посередині і зібране в низький пучок на потилиці. З прикрас вона одягла шикарні сережки-люстри, масивну каблучку і кольє в тон.

Раніше, 17 червня, Фокус писав про те, що 45-річна Рейчел МакАдамс у напівпрозорій чорній сукні вийшла на червону доріжку Tony Awards 2024.