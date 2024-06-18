Принц Гаррі шкодує, що пропустив Trooping the Colour, — ЗМІ

Востаннє у Великій Британії Сассекські разом відвідували похорон королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. Після цього Гаррі здійснював поїздки на батьківщину соло.

Принц Гаррі та Меган Маркл по-різному ставляться до пропуску параду Trooping the Colour 2024. Про це пише The Sun.

Королівський експерт Річард Фіцвільямс вважає, що герцог Сассекський шкодує, що не взяв участі в щорічній церемонії.

"Гадаю, коли справа доходить до військових справ, Гаррі завжди цікавився. Я думаю, що він, безсумнівно, дивиться на те, як стався розрив з королівською родиною. У чому, як я кажу, на мою думку, винні Сассекські", — зазначив фахівець.

До того ж, Фіцвільямс вважає, що вибачень, яких так хотіли Гаррі та Меган, вони точно не отримають.

"Але я думаю, що буде певна частка жалю", — розповів експерт.

Принц Гаррі та Меган Маркл на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty

Британський коментатор додав, що "військова справа була дуже важливою частиною" життя Гаррі. Герцог Сассекський був двічі в Афганістані: один раз з 2007 по 2008 рік, а потім з 2012 по 2013 рік.

Втім, на думку експерта, Меган Маркл не розділяла емоцій чоловіка. Дружина принца Гаррі "байдужа" до таких заходів.

Королівська родина Великої Британії

На параді короля 15 червня 2024 були присутні Чарльз ІІІ, королева Камілла, принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Луї. Востаннє Сассекські відвідували такий захід до свого відходу від монарших обовʼязків у 2020 році.

Нагадаємо, що відчувала Кейт Міддлтон під час параду короля.

Також Фокус писав про появу дітей Уельських на Trooping the Colour.