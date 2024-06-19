Медіум пояснила, навіщо духи змушують її напиватися в барах

Візити до Зери розписані на місяць наперед. Вона стверджує, що є містком між душами мертвих та їхніми живими родичами.

31-річна Зера Флемінг із Плімута (графство Девон, Англія), яка позиціонує себе як медіум, заявила, що коли вона виходить на вечірню прогулянку, духи починають переслідувати її з проханням зайти до різних барів і вибрати певний напій, щоб передати через неї повідомлення близьким померлих людей, пише Mirror.

За інформацією видання, Зері часто доводилося вибачатися перед друзями, коли вони раптово змінювали місце зустрічі, і пояснювати, чому вона не може туди піти.

"Я б ніколи не розповіла своїм друзям, чому я хочу піти в той чи інший бар. Я б сказала: "Слухайте, хлопці, я не хочу сюди йти, давайте сходимо в інше місце. Тому що в мене був примус піти туди. Щойно я добиралася туди, я розуміла, чому, коли я зіткнулася з кимось, мені було що розповісти. Коли я підходила до незнайомців, це була неоднозначна реакція в більшості випадків", — зізналася вона.

Бачити духів Зера почала п'ять років тому Фото: Zerah Rose Fleming/Facebook

Жінка, у якої двоє дітей, успадкувала екстрасенсорні здібності від своєї матері. У 2019 році, через шість місяців після того, як вона почала підробляти, невидимі сили заманювали її в інші бари, де вона бачила душі померлих людей, які просили її передати послання їхнім живим родичам. Уперше Зера застосувала свої здібності через два тижні після того, як її батько Джонні Флемінг помер від раку шлунка, і це посилилося, коли її мама Шина Метьюз померла 2022 року.

"Я бачу янголів периферійним зором — їхні риси обличчя, посмішки, те, що вони носять і як вони пахнуть. Однією з перших речей, які я справді отримала, була здатність відчувати біль за інших людей. Якщо мої діти захворіли, я б знала, бо я це відчула. Коли в моєї маленької дівчинки прорізувалися зуби, у мене почали боліти зуби. Я подумала: "Якого біса в мене болять зуби?" і саме тому я відчуваю біль за янголів, я бачу і відчуваю, як вони померли. Це найстрашніше, особливо коли йдеться про самогубство. Якщо я читаю, як хтось наклав на себе руки, і його близька людина наклала на себе руки, я можу фізично відчути, як вона наклала на себе руки. Щойно вони покажуть мені, як вони померли, це слабшає", — каже британка.

Зера Флемінг зі своїм чоловіком Фото: Zerah Rose Fleming/Facebook

62-річна мати Зери, Шина, померла від серцевого нападу. У дитинстві її дочка скептично ставилася до того, чим займалася Шина. Однак після її смерті Зера багато чого переосмислила.

"Моя мама розповідала багато неясностей, я просто завжди думала, що вона божевільна. У неї стався серцевий напад, і коли вона вийшла з коми, перше, що вона сказала мені, було: "Як просувається твій медіумізм?" Саме коли вона сказала це, я зрозуміла, що в неї дійсно є дар, і вона не божевільна. Відтоді як вона померла, мої здібності стали сильнішими. Я була більш пов'язаний з духами, ніж будь-коли раніше. Я бачу і можу чіткіше вловити те, що вони намагаються мені сказати. Потрібно просто дуже сильно сконцентруватися, і інформація йде, немов потік", — продовжує медіум.

Її послуги користуються великим попитом, і візити до неї розписані на найближчий місяць. Заняття спіритизмом вона поєднує з основною роботою. Зера — менеджерка з розвитку бізнесу.

Попри те, що вона щодня бачить мертвих людей і розмовляє з ними, Флемінг каже, що її це не лякає, а іноді "приголомшує".

"Я думаю, що у людей хибне уявлення про те, що це буде страшно, але це може бути приголомшливим, особливо коли я не знаю, як це відключити. Це могло засмучувати, особливо якщо я була з друзями, хтось міг пройти повз мене, і я знала, що мені потрібно з ним поговорити, але я б не сказала, що мені страшно. Більшість людей, які мене знають, надали мені величезну підтримку, мій бізнес розпочався з вуст у вуста від друзів, які читають. Для мене велика честь мати цей дар, і його можна використовувати, щоб допомагати людям. Кожен має право на свою віру", — впевнена Зера.

Раніше Фокус писав, що медіум "поспілкувалася" з проклятою картиною.