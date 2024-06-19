Син покійного телеведучого Ігоря Пелиха, який служить в ЗСУ, показав свою дівчину

Іван Пелих не дуже публічна особистість. Однак, хлопець все ж вирішив поділитися спільним відпочинком з коханою.

22-річний син відомого журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який 15 років тому загинув у ДТП, Іван, вперше показав спільні фото з коханою. Світлинами у себе на сторінці поділилася дівчина Івана.

Відомо, що Іван Пелих з початку повномасштабної війни в Україні добровільно приєднався до тероборони міста Києва. Через деякий час Іван прийняв рішення приєднатися до лав ЗСУ. Протягом двох років хлопець встиг побувати у боях в Лисичанську та на Бахмутському напрямку. Нині відомо, що Іван Пелих проходить військову службу в Сумській області.

Хлопець не часто веде публічне життя, тому про нього мало що відомо. Однак цього разу юнак вирішив поділитися особистим життям.

Зокрема, дівчина, на ім'я Катерина опублікувала фото з Карпат, де, судячи з усього, пара провела відпустку. Вона уточнила, що за три дні відпочинку вони підкорили 7 вершин. На фото Іван та Катерина цілуються у той час, як дівчина робить фото у дзеркалі на одній із гір.

Щодо того, хто ж став обраницею Івана Пелиха. За даними дівчини на сторінці в інстаграм, вона займається танцями та волонтерить. Батько Катерини, так само як і Іван, служить в армії та боронить Україну від окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, де зараз дружина та діти Ігоря Пелиха.

Крім цього, Фокус писав, що син покійного телеведучого Ігоря Пелиха отримав відзнаку Міністерства оборони.