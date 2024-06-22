Принц Гаррі може забути про повернення в королівську родину за однієї умови

На початку 2023 року світ побачили мемуари герцога "Запасний". Книга має 400 сторінок, проте могла бути вдвічі більшою.

Названа умова, за якої принц Гаррі точно не зможе примиритися з королівськими родичами. Про це пише ОК! Magazine.

Герцога Сассекського попередили, щоб він уникав написання другої біографічної книги, яка стала б продовженням його мемуарів "Запасний".

У січні 2023 року після виходу його книги, яка нанесла репутаційних збитків королівській родині Великої Британії, Гаррі говорив, що має достатньо матеріалу, щоб написати ще одну про свій досвід монаршого зростання.

Герцог сказав, що був змушений прибрати майже половину сторінок з першої чернетки.

Втім, чоловіка Меган Маркл попередили, що публікація ще однієї книги "знищить будь-яку надію на майбутнє примирення" з його родиною.

"Я не можу уявити, що Гаррі задумався б про продовження "Запасного"", – сказала королівська експертка Дженні Бонд.

Мемуари принца Гаррі Фото: Getty Images

"Він показав, що хоче рухатися далі: він сказав своє, виплеснув свій гнів і зіткнувся з наслідками", — додала вона.

Зокрема, Бонд вважає, що якби принц Гаррі видавав другу книгу, вона, ймовірно, була б зосереджена або на його роботі над "Іграми Нескорених", або на "радощах батьківства".

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Раніше в інтерв’ю Telegraph року батько двох дітей сказав, що боїться, що вміст, який він вирізав, спричинить невиправний розрив з його братом, принцом Вільямом, і батьком, королем Чарльзом III.

"Перший проєкт був іншим. Було 800 сторінок, а тепер скоротилося до 400 сторінок. Це могло бути дві книги, скажемо так. І найважче було забрати ці речі", — зізнавався син принцеси Діани.

Нагадаємо, Сассекські шукають шляхів примирення з Уельськими.

Також Фокус писав про річ, яку батько ніколи не пробачить принцу Гаррі.