Свята Трійця 2024: історія та традиції Зеленої неділі

Сьогодні православна церква відзначає одне з двунадесятих церковних свят — День святої Трійці. Цей день вважається днем народження християнської Церкви.

За інформацією з ресурсу "Ближче до Бога", Трійця — найважливіше християнське свято з цікавою історією, безліччю традицій і заборон. Фокус розповідає найголовніше про свято святої Трійці або Зелену Неділю.

Трійця 2024: дата свята

День Святої Трійці відзначають на 50-й день після Великодня — відповідно цьогоріч свято у православній церкві свято припадає на 23 червня. У народі Трійцю ще називають Зелені святки.

Історія свята

Свято Святої Трійці, також відоме як П'ятидесятниця, є одним із найважливіших християнських свят. Воно відзначається на 50-й день після Великодня і символізує зішестя Святого Духа на апостолів. Ця подія відбулася в Єрусалимі, коли учні Ісуса Христа були зібрані разом. За переказами, на них зійшов Святий Дух у вигляді язиків полум'я, і вони почали говорити різними мовами, що дозволило їм нести Слово Боже по всьому світу. Біблійний текст говорить, що того дня близько трьох тисяч людей прийняли віру в Христа і прийняли хрещення. Цей день вважається днем народження християнської Церкви.

Трійця уособлює єдність Бога в трьох особах: Отця, Сина і Святого Духа. Це таємниче вчення християнства дає змогу вірянам вихваляти й розуміти Божественну присутність у трьох іпостасях.

Традиції на Трійцю

Важливим звичаєм цього дня є прикрашання оселі зеленими гілками і травами — аїром. Крім лепехи, прикрасою будинку можуть бути і любисток, чебрець, полин. А біля ікон заведено вішати свіжоскошену м'яту і гілки берези. Крім лепехи, для прикраси можна використовувати любисток, чебрець і полин. Біля ікон часто розміщують свіжоскошену м'яту і березові гілки.

За кілька днів до Трійці заведено проводити генеральне прибирання в будинку, позбуватися непотрібних речей. Субота перед Трійцею називається батьківською, коли прийнято згадувати предків.

Цього дня також заведено здійснювати хресний хід і молитися про дарування Святого Духа.

Що не можна робити на Трійцю:

Існує і низка заборон, пов'язаних зі святом Трійці. Цього дня не можна займатися важкою фізичною працею, особливо на землі, оскільки вважається, що земля "відпочиває" і не повинна бути потривожена. Також забороняється шити, прати і займатися іншими домашніми справами. Вважається, що в Трійцю не можна купатися у відкритих водоймах, оскільки це може привернути злих духів. А ще в свято Святої Трійці слід уникати сварок і конфліктів, прагнучи до збереження миру і гармонії в сім'ї та суспільстві.

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