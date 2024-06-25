Ховала руки: Дженніфер Лопес ефектно з'явилася на Тижні моди в Парижі (фото)

Лопес зізналася, що любить бренд Dior і завжди з нетерпінням чекає виходу моделей на подіум. Незважаючи на всі проблеми, які зараз переживає, у Парижі вона мала вельми радісний вигляд.

Поки Бен Аффлек лаявся з папараці, його дружина Дженніфер Лопес після відпочинку в Італії вирушила до Франції і стала гостею Тижня моди в Парижі, відвідавши показ Christian Dior Haute Couture осінь/зима 2024-2025, пише People.

Тож не дивно, що для виходу в світ вона обрала образ від Dior. Лопес мала ефектний вигляд у коричневій сукні з поясом, асиметричним вирізом і спідницею А-силуету. Вона додала відповідний жакет і аксесуари: золоті босоніжки на високих підборах, чорні оперні шкіряні рукавички, чорну стьобану сумочку і чорні сонцезахисні окуляри. Її волосся було зачесане у високу зачіску, а обличчя обрамляло кілька кучерявих завитків. З прикрас артистка зупинилася на золотих сережках з діамантами.

Фото: Getty

Ті, хто уважно стежить за ситуацією навколо шлюбу Лопес і Аффлека, зазначили, що рукавички співачка одягла спеціально, щоб не демонструвати наявність або відсутність обручки.

На показі, куди її супроводжувала охорона, Дженніфер сіла в першому ряді поруч з генеральним директором Dior Дельфіною Арно і зіркою Blackpink Джису.

Фото: Getty

Незважаючи на проблеми в особистому житті, Лопес із задоволенням поспілкувалася з журналістами. Коментуючи свою появу на показі, вона зазначила:

"Я ніколи не знаю, чого очікувати, тому мені подобається приходити на покази мод". Джей Ло додала, що вона "велика прихильниця Dior" і "дуже рада" бачити, які творіння з'являються на подіумі.

В Італії, де Дженніфер відпочивала одна протягом останніх кількох днів, її помітили на вечірці з друзями на човні в Позітано. Очевидці стверджували, що вона перебувала "у чудовому настрої".

Раніше Бен любив кататися на човні з Дженніфер. Він незабутньо відтворив культову сцену зі свого музичного кліпу Jenny From the Block 2002 року на мегаяхті вартістю $130 мільйонів, коли святкував свій день народження в Сен-Тропе 2021 року.

Раніше Фокус писав, що психотерапевт назвав причину розриву стосунків Бена Аффлека і Дженніфер Лопес.