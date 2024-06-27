Чоловік Марго Роббі розповів, чому вони часто сваряться

Зіркова пара тримає особисте життя подалі від уваги публіки. Вони одружилися у 2016 році.

Австралійська акторка Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі розповіли, про що вони постійно сперечаються за зачиненими дверима. Про це пише The Times.

Дует, який одружений з 2016 року, як відомо, не часто ділиться подробицями про своє особисте життя. Втім, нещодавно вони зробили виняток. Коли Том запитали, чи вони коли-небудь сварилися вдома, продюсер сказав, що пара сперечається через солодощі зі своїх рідних країн.

Акерлі, який родом з Англії, сказав, що в пари є розбіжності щодо того, "чому краще Tim Tam або Penguins". Tim Tam — відомі австралійські ласощі, що складається з двох солодових бісквітів, розділених твердою шоколадною кремовою начинкою.

У той час як у Тома улюблена плитка шоколаду трохи товстіша.

Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Зокрема, він сказав, що хотів би, щоб між Австралією та Великою Британією було "більше спортивного суперництва", додавши, що він "відчуває себе почесним австралійцем", а "Марго — почесною британкою".

Пара, яка поки не має дітей, розповіла, що коли їх не розлучають робочі зобов’язання, вони проводять разом "24 години на добу". Марго та Том познайомилися на зйомках "Французької сюїти" 2013 року, перш ніж одружитися в рідній для Марго Роббі Австралії у 2016 році.

Продюсер та акторка ведуть спільний бізнес та розвивають продюсерську компанію LuckyChap Entertainment.

Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі та Том Акерлі відвідали церемонію BAFTA-2024.

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