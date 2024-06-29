29 червня 2024 року: Петра і Павла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти ягоди і займатися рукоділлям. Йде дощ — погана погода протримається ще 40 днів.

Що сталося 29 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Петра і Павла. Це велике церковне свято. Петро входив до числа дванадцяти апостолів Ісуса Христа, а також був його близьким другом. Павло був соратником Петра, але не був одним із дванадцяти апостолів. Петра і Павла називають "первоверховними" апостолами, адже вони були першими впливовими проповідниками християнської віри. Також цього дня закінчується Петрівський піст.

Що не можна робити 29 червня:

займатися важкою роботою;

сваритися;

вживати алкоголь;

їсти ягоди;

займатися рукоділлям.

Народні прикмети та повір'я:

ясно — весь рік буде гарна погода;

йде дощ — погана погода протримається ще 40 днів;

вранці багато роси — буде спекотний день;

перестала співати вже зозуля — зима буде ранньою, якщо все ще співає — осінь затягнеться.

День ангела святкують:

Павло, Петро.

Народилися 29 червня:

1947 рік — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" і "Той, хто пройшов крізь вогонь".

Також цього дня:

1174 рік — Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. (сама назва з'явилася 1430 року);

1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахує і вщент згорає театр "Глобус".

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