Шоумена Отара Кушанашвілі готують до двох операцій через злоякісну пухлину

Отар Кушанашвілі тривалий час жалівся на погане самопочуття, однак не поспішав йти в лікарню. Телеведучого екстрено госпіталізували в лікарню з перитонітом.

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У 53-річного російсько-грузинського журналіста та телеведучого Отара Кушанашвілі виявили рак кишківника. Про це пишуть російські ЗМІ.

За їхньою інформацією, Отар Кушанашвілі вже переніс дві операції, попереду на нього чекає ще дві. Перша операція була проведена з метою почистити організм, друга операція — лікарі вирізали половину кишківника через непрохідність. Наступна операція у телеведучого пов’язана з видаленням злоякісної пухлини кишківника.

Відомо, що шоумен мав непрохідність, через що розвинувся перитоніт — смертельно небезпечне запалення, яке може призвести до порушення функцій органів.

За інформацією російських ЗМІ, медики регулярно ставлять Отару крапельниці, щоб підвищити імунітет та опірність організму. Інакше він може не витримати двох нових операцій на ШКТ.

Стан шоумена, за словами близьких до журналіста, не дуже, але настрій бойовий. Джерела з близького оточення кажуть, що Кушанашвілі жартує, не сумує, їсть суміші та п'є компот. Може самостійно сідати. Щоправда, швидко втомлюється.

Отар попросив рідних привезти йому ноутбук та планшет — не зміг пропустити матч рідної Грузії проти Іспанії до 1/8 чемпіонату Європи. Зізнається, що попри рекомендації лікарів сильно переживав. Шоумену важко говорити, але він уже пише повідомлення шанувальникам, які співчувають. Близькі відвідують його щодня.

Варто зазначити, що Отар Кушанашвілі виступив проти війни та засудив дії російської влади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Отара Кушанашвілі госпіталізували в лікарню.

Крім цього, Фокус писав, що Отару Кушанашвілі, у якого виявили рак, видалили частину кишківника.