Після новин про розлучення Бен Аффлек з'явився з обручкою

Бен і Дженніфер ніяк не коментують проблем у шлюбі, продовжуючи більше двох місяців зберігати мовчання стосовно цього.

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Не встигли таблоїди повідомити про те, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес розлучилися ще в березні, як актора помітили з обручкою, пише Daily Mail. Актора помітили, коли він сидів у машині в Лос-Анджелесі із сигаретою в руці. На безіменному пальці лівої руки в нього блищав статусний аксесуар.

Пізніше його бачили в темному костюмі з рюкзаком, коли він виходив зі свого офісу. У тій же будівлі розташований і кабінет Джей Ло.

Аффлек і Лопес продовжують зберігати мовчання, ігноруючи гучні заголовки в пресі та домисли в соцмережах.

Проте пара з березня все рідше з'являється разом, а останній місяць і зовсім не приховує, що у них не все гаразд зі шлюбом. Дженніфер на гордій самоті вирушила на відпочинок до Європи, а Бен у цей час вивіз усі свої речі з їхнього маєтку, який вже виставлено на продаж. Щоправда, розкішна нерухомість за $65 мільйонів нікого не зацікавила.

Зараз співачка придивляється до нового будинку, а Аффлек поки що знімає житло в Брентвуді за $100 тисяч на місяць. Новий притулок актора розташований всього за два квартали від того місця, де живе його колишня дружина Дженніфер Гарнер з їхніми трьома дітьми.

Ексдружина Бена певний час намагалася помирити пару, проте останнім часом втомилася вирішувати чужі проблеми і наражати на небезпеку своє особисте життя.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес почали розпродаж речей з дому.