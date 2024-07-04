Меган Маркл закінчила зйомки свого нового шоу для Netflix

Шоу Меган ще не має назви. Не називається і дата його виходу.

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42-річна Меган Маркл закінчила зйомки свого нового шоу на Netflix, що "прославляє радість кулінарії, садівництва, розваг і дружби", стверджує інсайдер із Голлівуду у коментарі The Daily Beast.

Продюсером проєкту, назва якого поки не розголошується, є Sony Pictures Television's The Intellectual Property Corporation. Проєкт є частиною угоди Меган і принца Гаррі з Netflix на $100 мільйонів.

Шоу було знято на території за дві милі від маєтку Меган у Монтесіто. Зйомки проходили у двох локаціях. У квітні Маркл провела день в оточенні квітів Florabundance, квіткового магазину за 10 хвилин їзди від Монтесіто в прибережному каліфорнійському містечку Карпінтерія. Наступного дня виробничі вантажівки вишикувалися вздовж дороги до будинку вартістю $5 мільйонів, розташованого на восьми акрах дерев авокадо і лимонних гаях у закритому селищі в Монтесіто для зйомок. Машини безпеки охороняли обидва входи в будинок площею 4500 квадратних футів.

У цьому будинку проживають Том і Шеррі Чіполла. Вони є постійними членами товариства Монтесіто і щедрими спонсорами кількох добрих справ на місцевому рівні, включно з Центром Оповідачів — терапевтичним дитячим садочком для дітей, які зіткнулися з негараздами.

Фото: Twitter Misan Harriman

Вони організували збір коштів для центру в тому ж будинку, де знімалася Меган.

75-річний Том і його 69-річна дружина Шеррі, батьки двох дорослих дітей, володіють портфелем нерухомості вартістю понад $20 мільйонів, який охоплює два десятки будівель в окрузі Лос-Анджелес і Санта-Барбарі. Подружжя також керує практикою фізіотерапії, обсяг продажів якої минулого року перевищив $1,3 мільйона.

Минулого тижня герцогиня Сассекська була помічена в парку Лос-Анджелеса під час фотосесії, що породило чутки про новий матеріал для майбутнього проєкту. У кадрі стиліст у Беверлі-Гіллз, недалеко від популярного серед знаменитостей кафе під назвою Alfred's, поправляє рукав спортивного костюма королівської особи.

Однак інсайдер із Голлівуду заявив, що це навряд чи пов'язано з новим проєктом, оскільки у команди вже "є все", що їй потрібно.

Зйомки почалися через кілька днів після того, як Меган розіслала своїм близьким і рідним ексклюзивні баночки домашнього варення від особистого бренду American Riviera Orchard. Режисером шоу Меган став Майкл Стід, який працював над фільмом Ентоні Бурдена "Невідомі частини", що здобув премію "Еммі", а серед знімальної групи — Лія Харитон, шоуранер кулінарного шоу Селени Гомес на каналі HBO "Селена + шеф-кухар".

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл ніколи не відновлять стосунків з Кейт Міддлтон.