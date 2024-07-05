"Потрібно валити": Алла Пугачова закликає знайомих покинути РФ - ЗМІ

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Російська співачка Алла Пугачова, яка на початку повномасштабної війни виступила за мир і покинула територію Росії, закликає своїх друзів також виїхати з країни-агресора. Про це повідомив близький друг співачки, пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, чоловік розповів, що Алла Пугачова телефонувала кільком своїм друзям з Росії і спонукала їх покинути територію РФ. Співачка наголосила, що з країни "потрібно валити", на це у росіян є максимум місяць або два. Пугачова наголосила, що виїхати з Росії варто хоча б на мінімум пів року. Однак попри заклики покинути країну-агресора співачка не пояснила друзям причину, через яку вони повинні це зробити. Пояснити вона по телефону не змогла, адже заявила, що може розповісти про реальні причини тільки під час зустрічі.

"Я поки що не вирішив, чи їхати. Але Аллочка, певно, щось знає", — сказав друг Примадонни.

Алла Пугачова закликає знайомих покинути РФ

За інформацією російських ЗМІ, такі самі дзвінки від Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна, якого визнали іноагентом в Росії через підтримку України та критику російської влади, отримали ще приблизно десяток їхніх друзів та подруг, які зараз живуть у Москві та Пітері. Що означає заклик артистів їхати, ніхто з них не знає.

Джерела з Кремля заявили, що на дзвінки співачки своїм друзям вже відреагував Дмитро Пєсков, який підтримує зв’язок зі співачкою. Зокрема, він заявив, що артистка "просто каламутить воду. А може, якісь внутрішні вороги попросили її зайнятися провокаціями".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Алли Пугачової почалися проблеми зі здоров'ям.

Крім цього, Фокус писав, що Максим Галкін та Алла Пугачова на межі розлучення.