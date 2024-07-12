Джей Ло та Бен Аффлек офіційно виставили свій маєток на продаж (фото)

Сімейне житло пара придбала через рік після весілля, у 2023. Втім, на фоні чуток про розлучення вони продають елітну нерухомість.

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Оскароносний актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес офіційно оголосили про продаж свого величезного особняка в Беверлі-Гіллз на тлі майбутнього розлучення. Про це пише Page Six.

Будинок був виставлений на продаж через місяць після того, як було повідомлено, що пара намагається продати його поза ринком.

Подружжя просить 68 мільйонів доларів за маєток із 12 спальнями та 24 ванними кімнатами — на 8 мільйонів доларів більше, ніж вони заплатили, коли придбали нерухомість у 2023.

Як повідомляється, особняк був якісно відремонтований "за останні чотири місяці".

Маєток Джей Ло та Бена Аффлека Фото: Скріншот

На території також є окремий гостьовий пентхаус, будиночок сторожа, охоронна будівля з двома спальнями, просторий гараж на 12 машин і паркінг на 80 автомобілів. В особняку також є повністю обладнаний тренажерний зал, боксерський ринг, спортивний зал, бар, а також майданчики для баскетболу та піклболу.

Лопес та Аффлек витратили майже два роки на пошуки свого ідеального сімейного будинку, перш ніж у травні 2023 року придбати його. Тоді знаменитості заплатили за нерухомість трохи більше 60 млн доларів.

Джей Ло та Бен Аффлек Фото: Getty Images

У 2018 році маєток хотіли продати за 135 млн доларів, проте через кілька років знизили ціну до 75 млн доларів. А Джей Ло будинок дістався ще дешевше, проте ремонт та податки "забрали своє".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес хоче відсудити половину всього майна Бена Аффлека (150 млн доларів).

Також Фокус писав про реакцію дітей Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на їхнє розлучення.