Колишній "ангел" Victoria's Secret Ліндсі Еллінгсон чекає на третю дитину (відео)

У річницю весілля топмодель потішила шанувальників приємною новиною. Ліндсі Еллінгсон із чоловіком уже є батьками двох синів.

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Колишній "ангел" Victoria's Secret, американська модель Ліндсі Еллінгсон та її чоловік Шон Клейтон чекають на третю дитину. Про це пара повідомила Instagram.

У 10-ту річницю весілля 39-річна Ліндсі поділилася милим і зворушливим відео, на якому її чоловік обіймає її, поки вона притискає до себе свій животик. У кліпі, записаному під мелодію Bundle of Joy гурту Jartisto, ніжною фортепіанною колисковою з анімаційного фільму 2016 року "Думками навиворіт", вони делікатно поділилися радісною новиною про те, що їхня сім'я поповниться.

"Не можу придумати кращого способу відсвяткувати 10 років із тобою", — написала зірка, супроводивши пост емодзі із зображенням дитини та сердечок.

Відомо, що пара, яка влаштувала скромну весільну церемонію в Південній Кароліні в липні 2014 року, вже є батьками двох синів: чотирирічного Картера Джона і дворічного Роена Аллена.

Засновниця Wander Beauty була одягнена в приглушено-рожеву літню сукню з воланами на рукавах, а її світле волосся довжиною до ключиць майоріло на вітрі. Шон Клейтон був одягнений у білу трикотажну толстовку з капюшоном і темні джинси. Він ніжно обіймав свою дружину на тлі красивого озера.

Близькі, друзі та шанувальники Еллінгсон у коментарях написали багато теплих побажань: "Так рада за вас обох!", "Малюк номер три, ми вже раді і раді зустрічі з тобою!", "Як же мені це подобається! Я так рада за вашу сім'ю", "Прекрасна сім'я".

Нагадаємо, 15 листопада 2023 року Фокус писав, що найвідоміший "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма змінилася до невпізнання. Адріана Ліма пішла по стопах Лінди Євангелісти. Перестаралася з підтяжкою обличчя, що ми її навіть не відразу впізнали.