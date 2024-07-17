Коли HR хоче себе клонувати. Як рольові квести допоможуть знайти час та впоратись з актуальними викликами

Рівень напруги в офісі зростає разом із температурою за вікном. Колеги виснажені через відключення світла та збільшення кількості задач. Почастішали звільнення і ті, хто залишився, тепер виконують задачі "за себе і за того хлопця" і все частіше відвідують сайти вакансій. Неможливість поїхати кудись у відпустку – вишенька на торті цього антирейтингу.

З іншої сторони – HR-и, які розриваються між пошуком нових співробітників і утриманням тих, хто залишився. Зробити останнє, враховуючи постійно зростаючий рівень напруги, ой, як не просто.

Що робити, щоб наступного тижня на вашому столі не опинилось ще 2-3 заяви на звільнення?

Підвищення лояльності команди

Зараз бізнеси потерпають від того, що не можуть закрити вакансії місяцями, а паралельно з цим звільняються люди. Особливо збитково, коли звільняються ТОПи – на пошуки таких кандидатів витрачається багато ресурсів та часу.

Час попіклуватись про лояльність співробітників.

В такі моменти важливо звернутися до всієї команди, особливо віддаленої, і донести, що ситуація, яка склалась – це не ок, але це ненадовго. Компанія займається пошуком рішення. Важливо показати команді, що керівництво не відірвано від реальності і розуміє проблеми.

Перетворити зустріч команди на сюжет книги чи фільму

Варто запитати себе – що драйвить нашу команду? Коли ці люди почуваються максимально залученими у процес?

Тимбілдинг, корпоратив чи онбординг також можуть перетворитись на захопливу пригоду.

Квесторія – сюжетно-рольовий квест на основі фільми, книги, улюбленого телешоу чи написаного з нуля сценарію. Учасники отримують ролі, у кожної з яких є власні і командні задачі. Так зазвичай тихий бухгалтер перетворюється на епатажного медіума, що спілкується з духами, а щира і відкрита менеджерка перетворюється на спадкоємицю мільйонера, якій треба хитрувати, щоб придумати собі алібі.

Це можливість перезавантажитись – на декілька годин стати персонажем, який не переживає за дедлайни, комуналку і ціни на бензин.

Сценарій нагадує ситуацію, коли ви дивитесь з друзями улюблений фільм. Раптом фільм переривається, і ви самі стаєте героями цієї історії. Тепер від ваших дій залежить, як розвиватиметься сюжет і яким буде фінал.

Завдання зі зірочкою — віддалені команди та онлайн-тимбілдинг

Участь у квесторії – це не лише про пригоди та можливість на декілька годин стати персонажем захопливого сюжету:

– Збільшити кількість інсайтів на брейнштормах та стратегічних сесіях. Онлайн-тимбілдинг в стилі "Що? Де? Коли?" перетворить вашу команду на гравців елітарного шоу, де у них буде лише хвилина, щоб дати відповідь на питання.

– Прокачати баланс особистих і спільних цілей, покращити взаємодію команди. Ви можете стати детективами, які розслідуватимуть злочини у Нью-Йорку та Лондоні, шукатимуть причину зникнення лорда Корнуелла та відомої бродвейської співачки. У кожного свої цілі у цій грі, але всіх обʼєднує одне – пошуки злочинця.

– Провести онбординг. Перетворитись з новачків ІТ-компанії на команду новоприбулого екіпажу зорельота. Занурити їх у сюжет, якому б позаздрив Бредбері та Азімов і зменшити рівень напруги під час знайомства.

Висновок

У складні часи, коли рівень напруги в офісі зростає, а кількість задач перевищує можливості команди, важливо зосередитись на заходах, які підвищують залученість і лояльність працівників. Також замовлення тимбілдингу чи корпоративу "під ключ" – це змога для HR чи керівника надихнути команду та "виграти" собі час на те, щоб шукати та онбордити нових фахівців.

Q-team – це сучасні тимбілдинги у форматі сюжетно-рольових квестів. 32 готових сценарії на вибір (не плутати з квест-кімнатами!). А також індивідуально розроблені сценарії під вашу компанію за запитом.

Серед клієнтів Q-team: McDonald's, JYSK, Luxoft, Toyota, EPAM, METRO, Kyivstar, Chanel, Puma, IKEA, ПриватБанк та багато інших компаній.

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