Розкрито секретного охоронця принців Джорджа, Луї та принцеси Шарлотти (фото)

У житті дітей королівської сім'ї Великої Британії няні займають особливе місце. Вони проходять підготовку разом із колишніми офіцерами військової розвідки.

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Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї мають таємного "охоронця" в особі їхньої норландської няні, оскільки вона пройшла особливу підготовку не тільки стосовно догляду та виховання дітей, а й із питань їхнього захисту, повідомляє Еxpress.

Марія Борралло була найнята принцом і принцесою Уельськими, тоді відомими як герцог і герцогиня Кембриджські, ще 2014 року. Тоді принцу Джорджу було всього вісім місяців. Відтоді вона присутня в житті принцеси Шарлотти і принца Луї з моменту їхнього народження у 2015 і 2018 роках.

Крім того, що Марія мала піклуватися про трьох молодих членів королівської сім'ї, вона, як і інші королівські няні в минулому і сьогоденні, проходила навчання у колишніх офіцерів військової розвідки з питань їхнього захисту.

Марія Борралло — няня дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У документальному фільмі, присвяченому королівській сім'ї, доктор Джанет Роуз, директорка Норландського коледжу, розповіла, що королівські няні навчаються особливих навичок, включно з бойовими мистецтвами і безпечним водінням. У цьому коледжі готують висококваліфікованих нянь, яких легко впізнати за фірмовою бежевою уніформою і коричневим капелюхом-казачком.

Няня королівської сім'ї Великої Британії — Марія Тереза Турріон Борралло Фото: Getty

Одна зі стажистів-нянь повідомила журналістам: "Ми практикуємо водіння в умовах заносу, щоб мати змогу керувати автомобілем у ситуації, коли ви везете дитину ззаду і вам потрібно переконатися, що це максимально безпечно для неї".

Доктор Роуз додала: "Деякі з останніх програм навчання нянь, більш передові і відповідають 21 століттю. Вони включають, наприклад, навчання з питань безпеки та кібербезпеки з нашими колишніми офіцерами військової розвідки. Дехто жартує, що няні — це суміш Джеймса Бонда і Мері Поппінс, але, звісно, ми не намагаємося перетворити наших випускників на охоронців. Багато в чому ми хочемо, щоб наші няні були такими ж веселими і люблячими, як Мері Поппінс".

Няні з Норланда вже давно є вершиною соціального статусу сім'ї. У дитинстві у принца Вільяма і принца Гаррі була своя любляча і турботлива няня — Тіггі Легг-Бурк. Щоправда, не відомо, чи мала вона подібну підготовку.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі довіряють виховання дітей тільки одній людині. Маленьку Лілібет і Арчі довіряють тільки мамі Меган Маркл Дорії Редлан.