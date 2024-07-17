Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відзначили річницю весілля порізно (фото)

Зірки роз'їхалися. Їхній особняк Бенніфера вартістю 68 мільйонів у Беверлі-Гіллз тепер офіційно виставлено на продаж.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек — зіркова пара, яка колись уособлювала голлівудську романтику, переживають найскладніший етап своїх стосунків. Другу річницю свого весілля вони відзначили порізно, повідомляє Hello.

Їхня стрімка історія кохання, під час якої вони несподівано одружилися в Лас-Вегасі 2022 року і відсвяткували свою першу річницю 2023 року, тепер їхні стосунки досягли точки серйозних потрясінь.

Весілля Бена Аффлека і Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Відзначаючи свою другу річницю 16 липня 2024 року, пара виглядає більш відчуженою, ніж будь-коли. За повідомленнями, цьогоріч дата їхнього одруження залишилася невідзначеною, що вказує на прихований розлад у родині. Пара, яка відновила свій роман 2021 року після першої зустрічі на зйомках фільму "Джилі" на початку 2000-х, досі публічно не прокоментувала чуток, що ширилися, про розлучення. Їхня колись пристрасна історія кохання, позначена низкою залицянь, розставань і гучних стосунків, схоже, руйнується.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

Зараз Дженніфер і Бен проводять час на протилежних узбережжях. Бен був помічений у Лос-Анджелесі, тоді як Дженніфер з 4 липня живе в Гемптонсі в Нью-Йорку. Цей фізичний поділ, мабуть, відображає зростаючу емоційну дистанцію між ними.

Пара більше не живе разом у своєму особняку вартістю 68 мільйонів доларів у Беверлі-Гіллз. Повідомляється, що Бен вивіз усі свої речі з дому і перевіз їх в орендовану квартиру в Брентвуді вартістю 100 000 доларів на місяць.

Особняк зіркової пари виставлено на продаж Фото: tmz

Журналісти помітили, що він ділить свій час між своєю новою орендованою квартирою і будинком своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Гарнер, разом із давнім другом Бена Меттом Деймоном, стали для нього опорою в цей неспокійний час. Тим часом Дженніфер знайшла розраду у своїй родині. Їхній особняк у Беверлі-Гіллз було офіційно виставлено на продаж за $68 млн. Цей крок збігається з інсайдерськими повідомленнями про те, що шлюб пари розпався ще в березні 2024 року.

Раніше, 11 липня, Фокус повідомляв про те, як діти Дженніфер Лопес і Бена Аффлека відреагували на їхнє розлучення. Джей Ло народила сина Макса і дочку Емму в шлюбі з Марком Ентоні. Тим часом Бен Аффлек тричі став батьком у союзі з Дженніфер Гарнер.