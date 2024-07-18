"Гадки не мав, що вона вдвічі молодша за мене": Дік Ван Дайк розповів про свій шлюб (фото)

Пара перебуває у шлюбі 12 років. За роками Арлін Сілвер могла б бути онукою Діка Ван Дайка, але така велика різниця у віці їх, схоже, не бентежить.

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Американський актор, комік і сценарист Дік Ван Дайк розповів про велику різницю у віці з дружиною. Він вважає, що дружина зробила його найщасливішою людиною на світі, повідомляє Daily Mail.

98-річний легендарний актор фільму "Мері Поппінс повертається" поділився, що й гадки не мав, що його дружина Арлін Сілвер удвічі молодша за нього, коли він зустрів її за лаштунками церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2006 року. Ван Дайк, який є найстарішим володарем премії "Еммі" в історії, пригадав, як сидів на дивані, коли повз пройшла Арлін, він був приголомшений її красою.

"Я ніколи в житті не підходив до незнайомої жінки. І вона пройшла повз, і я підстрибнув і сказав: "Привіт, я Дік". Я й гадки не мав, що вона вдвічі молодша за мене. Красуня", — розповів зірка популярного фільму "Ніч у музеї". Він дізнався, що Арлін була візажисткою і попросив у неї візитівку. "У неї залишилася одна візитна картка, яку я взяв і найняв її", — додав він.

Дік Ван Дайк і Арлін Сілвер на 51-й церемонії вручення премії "Еммі", 2024 рік Фото: Getty Images

"Я ніколи не бачила шоу Діка Ван Дайка, я не бачила жодної постановки за його участю", — зі свого боку поділилася Сільвер, розповідаючи про першу зустріч із чоловіком.

Але вони не почали зустрічатися одразу. Вони потоваришували, і на той час, як між ними зав'язалися романтичні стосунки, їхня велика різниця у віці вже не мала значення ні для них, ні для будь-кого з друзів Арлін.

"Ми дружили дуже довго, а коли почали зав'язуватися стосунки, я злякалася. Я маю на увазі один факт — нашу різницю у віці. Але це настільки неважливо. Я думаю, коли ви бачите нас разом, ви не думаєте про це і ми не думаємо про це", — зізналася Сілвер.

Ван Дайк, який завжди залишався гумористом, втрутився: "Мені пощастило, що я не виріс". Вони з'їхалися 2011 року і одружилися 2012 року, на той момент Діку було 86 років, а Арлін — 40. "Ми були створені одне для одного", — захоплено заявив Ван Дайк.

Дік Ван Дайк із дружиною Арлін Сілвер, 2021 рік Фото: Getty Images

І його дружина відчуває те саме. "Я ніколи не зустрічала нікого схожого на нього. Він завжди щасливий і просто позитивний. Він просто найрадісніша людина. Він впливає на всіх інших, роблячи їх щасливішими", — сказала вона. Ван Дайк своєю чергою назвав Сілвер "найкращою дружиною".

"Вона — найкраща дружина. Вона зробила мене найщасливішою людиною на світі. Наше життя таке гарне разом", — захоплено похвалив свою дружину актор.

Нагадаємо, 4 липня Фокус писав про те, що Джерард Батлер знайшов нове кохання: різниця у віці 25 років. Актора і модель помітили в престижному лондонському районі на прогулянці. Вони виглядали дуже веселими і демонстрували більше, ніж дружбу.