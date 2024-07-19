Меган Маркл не привітала батька з 80-річчям: що відомо про сімейну сварку (фото)

Меган Маркл не розмовляє з батьком після скандалу перед її весіллям, а Томас Маркл досі так і не зустрівся зі своїми онуками — принцом Арчі та принцесою Лілібет.

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Томас Маркл 18 липня відзначив свій 80-річний ювілей. Він уже багато років не спілкується зі своєю знаменитою дочкою Меган, повідомляє Еxpress.

Відомо, що дружина принца Гаррі не спілкувалася зі своїм батьком Томасом із 2018 року і, найімовірніше, не привітала його з днем народження.

У герцогині Сассекської колись були близькі стосунки з татом, попри те, що він розлучився з її матір'ю Дорією Регланд, коли вона була зовсім маленькою.

Чому Меган Маркл посварилася зі своїм батьком

Однак усе почало руйнуватися після того, як новина про її заручини з принцом Гаррі стала надбанням громадськості, оскільки незадовго до їхнього весілля в травні 2018 року з'ясувалося, що Томас Маркл підробив фотографії папараці.

Стверджувалося, що він організував зйомку, щоб поліпшити свій публічний імідж. Однак ця ідея мала зворотний ефект, оскільки натомість сильно зганьбила Кенсингтонський палац.

Тоді, щоб згладити неприємну ситуацію, зведена сестра Меган Саманта Грант, яка також живе окремо від герцогині, взяла на себе відповідальність за скандал із папараці в соціальних мережах, написавши: "Погані відгуки в пресі про те, що мій батько робить постановочні фотографії, — це моя вина. ЗМІ несправедливо виставляли його в поганому світлі, тому я запропонував йому зробити позитивні світлини заради власної вигоди і вигоди королівської сім'ї. Ми й гадки не мали, що його можуть використати. Це було не через гроші".

Палац наполягав на тому, що містер Маркл — приватна особа і не повинен співпрацювати зі ЗМІ, але це було не єдине, що завадило йому бути присутнім на весіллі своєї доньки та онука королеви Єлизавети ІІ. Батько Меган також переніс два серцевих напади незадовго до церемонії, через що він не зміг приїхати до Великої Британії і провести її до вівтаря. Замість цього Меган частину шляху пройшла сама, а іншу частину її супроводжував свекор, король Чарльз.

Принц Чарльз веде до вівтаря Меган Маркл Фото: Скріншот

Меган не розмовляє з батьком після скандалу перед її весіллям, а Томас Маркл досі так і не зустрівся зі своїми молодшими онуками — принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Меган Маркл зі своєю сім'єю Фото: Archewell Foundation

Напередодні свого дня народження він сказав журналістам: "У мене було гарне життя, і я пишаюся тим, чого я досяг, але все це затьмарило те, що сталося за останні шість років. Я ніколи не любив святкувати дні народження, але я знаю, що єдина людина, від якої я найбільше хочу чути, Меган, не вийде на зв'язок".

Раніше, 3 липня, Фокус писав про те, що принц Гаррі та Меган Маркл ніколи не відновлять стосунків із Кейт Міддлтон.