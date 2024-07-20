"Не було любові": модельєр Зандра Роудс поділилася спогадами про принцесу Діану (фото)

Спочатку Зандрі Роудс замовили дизайн корсета для королівської весільної сукні Діани. Він їй не підійшов і пізніше дістався співачці Даяні Росс.

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Бринська модельєрка Зандра Роудс поділилася спогадами про принцесу Діану. Вона вважає, що з першою дружиною короля Великої Британії Чарльза ІІІ обійшлися "нечесно". Про це Роудс заявила в інтерв'ю The Times.

83-річна Зандра славиться не тільки своїми сміливими дизайнами одягу, а й не менш сміливими відтінками волосся, як правило яскраво-рожевого кольору. Її вироби часто носять багаті та знамениті люди, включно з Даяною Росс і Ніколь Річі. Але саме підтримка принцеси Діани дійсно зробила Зандру відомою, закріпивши за нею статус одного з найвидатніших дизайнерів Великобританії.

Роудс, згадуючи Діану, зазначила, що, коли принцесу Уельську втягнули в "нечесну угоду", вона не відчувала себе коханою. "У вас можуть бути всі багатства світу, але, якщо у вас немає любові або ви не відчуваєте себе коханими, у вас мало, що є в житті. У неї не було любові", — сказала Зандра.

Її робочі стосунки з Діаною почалися 1981 року, коли королівська особа прийшла в її лондонський бутік зі своєю подругою, а пізніше і дружиною принца Ендрю, Сарою Фергюсон. Після того, як дами оглянули полиці, Зандрі несподівано зателефонували з британського Vogue, де її попросили представити дизайн корсета для королівської весільної сукні Діани.

Хоча ескіз чорного корсета Зандри так і не став частиною весільної королівської сукні, він опинився у володінні, мабуть, наступної за популярністю Діани — Даяни Росс. І це був не кінець співпраці принцеси і модельєра. 1986 року Діана замовила Роудс рожеву сукню, яка стала одним з її найяскравіших образів під час офіційного візиту до Японії того ж року.

Принц Чарльз і принцеса Діана в Кіото, Японія, 1986 рік Фото: Getty Images

Незважаючи на величезний успіх у своїй кар'єрі, не все було гладко для дизайнерки, яка відкрила свою першу крамницю в Лондоні 1967 року і прославилася своїм креативним використанням кольору і яскравими принтами.

Модельєр Зандра Роудс у своєму бутику Фото: instagram.com/zandra_rhodes_

Під час пандемії в неї виявили виявили пухлину. Вона пройшла кілька курсів хіміотерапії, лікарі дали їй два роки життя. Але, незважаючи на страшний діагноз, Зандра продовжує творити і нещодавно випустила свою п'яту книжку — "Знаки: моє життя в моді в 50 предметах".

Нагадаємо, 20 квітня Фокус розповідав про знамениту "сукню помсти", за допомогою якої принцеса Діана дала чіткий посил принцу Чарльзу.