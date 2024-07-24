Розкрито зарплату принца Вільяма: на які кошти живе старший син Чарльза ІІІ (фото)

Принц Уельський пожертвував велику суму на низку благородних цілей, зокрема на допомогу благодійним організаціям, пов'язаним із Україною, Туреччиною та Сирією.

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Минулого року принц Вільям заробив колосальну суму в 23,6 мільйона фунтів стерлінгів (понад 30 мільйонів доларів), але водночас зробив низку особистих благодійних пожертвувань на добрі справи, пише Мirror.

Цього року принц Вільям отримав зарплату за рахунок свого першого річного доходу від маєтку герцогства Корнуолл. Вільям став герцогом Корнуольським, коли його батько, король Чарльз III, зійшов на престол 2022 року. Титул належить старшому синові монарха та передається автоматично зі вступом на престол. Титул супроводжується великим маєтком із земель та інвестиційних активів, прибуток від яких історично забезпечував герцогу особистий дохід для фінансування його особистого життя, утримання персоналу, поїздок і витрат, пов'язаних із його офіційними обов'язками.

Згідно з нещодавно опублікованим річним звітом, цього року герцогство отримало надлишковий прибуток у розмірі 23,6 мільйонів фунтів стерлінгів ($30,4 млн) від оренди та інвестицій. Це на 400 тисяч ($516 485) менше, ніж минулого року. Однак це перший рік, коли Вільям і Кейт отримали всю суму.

Принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Минулого року 42-річний принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон розпочали кампанію філантропії, роблячи нерозкриті особисті пожертви благодійним організаціям, пов'язаним із війною в Україні, а також допомогли постраждалим від землетрусів у Туреччині та Сирії. Вони зробили пожертвування в London Air Ambulance та інші благодійні організації, що займаються психічним здоров'ям.

Раніше, 19 липня Фокус писав, що принц Вільям непохитний у своїй позиції щодо принца Гаррі. Стосунки між братами були напружені ще з моменту переїзду Гаррі до США на початку 2020 року.