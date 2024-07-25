У Cartier та Dior: Дева Кассель знялася для глянцю (фото)

Донька Моніки Беллуччі постала в літній фотосесії. Вона обрала особливі бренди для їхньої родини.

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19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель знялася для французького Elle.

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя зʼявилася на свіжій обкладинці глянцю, позуючи в полі.

На Деві були рожеві бралет і спідниця Dior, підвіска "Трініті" з білого, рожевого і жовтого золота, а також "Love" з рожевого золота і годинник "Baignoire de Cartier" з жовтого золота.

Цікаво, що мама Деви Моніка Беллуччі — амбасадорка Cartier, а сама юна знаменитість представляє вироби Dior. Тому ці два бренди зʼявилися на Кассель не просто так.

Традиційно зіркова мама похизувалася в соцмережах черговим здобутком старшої доньки. Моніка показала обкладинку зі спадкоємицею та лаконічно її підписала: "Дева в кавер-сторі для французького Elle".

Дева Кассель

Окрім модельної карʼєри, старша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя активно заявляє про себе як про акторку. Дева знялася у фільмі "Маєток Белла", у якому зіграла музу художника в 1930-х. Юна зірка також з`явиться в італійському серіалі "Леопард".

Нещодавно стало відомо, що Деву Кассель обрали амбасадоркою творінь Марії Грації К`юрі, художнього директора жіночих колекцій Dior, і новим обличчям Dior Makeup.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі стала найкрасивішою акторкою всіх часів.

Також Фокус писав про вихід Моніки Беллуччі та її бойфренда Тіма Бертона на публіку.