Дженніфер Лопес продовжує святкувати день народження без Бена Аффлека (фото)

Спочатку актор пропустив другу річницю одруження, згодом не відвідав святкову вечірку дружини. Пара все більше підігріває чутки про розрив.

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продовжує святкувати 55-річчя. Про це пише Daily Mail.

Іменинниця повернулася до Нью-Йорка після того, як зустріла свій 55-й день народження в Гемптонсі без чоловіка Бена Аффлека, 51, на фоні чуток про їхній розрив.

Джей Ло вийшла в білому кроп-топі, підшитому під блейзер в тон із вирізами на рукавах. Співачка поєднала свій образ із джинсовими штанами і туфлями з відкритим носком.

Дружина оскароносного Бена Аффлека завершила ансамбль золотими сонцезахисними окулярами-авіаторами та сережками-кільцями, продемонструвавши цього разу чорну сумочку Birkin.

Волосся Лопес зібрала в охайний пучок.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Раніше Дженніфер відсвяткувала своє 55-річчя на вечірці на тему "Бріджертонів", на якій не було Бена Аффлека. Таким чином пара ще більше підігріла чутки про розлучення.

Раніше подружжя провело другу річницю весілля окремо після того, як на початку літа виставили на продаж свій будинок у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів. Припущення про те, що їхній союз зазнав краху, вперше з’явилися в травні 2024 після повідомлень про те, що Бен переїхав із будинку в Беверлі-Гіллз, який вони придбали за рік до цього.

Нагадаємо, Бен Аффлек може розізлити Джей Ло своїм рішенням.

Також Фокус писав про спроби Дженніфер Лопес та Бена Аффлека врятувати свій шлюб.