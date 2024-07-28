Від Джейсона Стейтема до Віри Вонг: 5 знаменитостей, які мріяли про олімпійську славу (фото)

Деякі знаменитості намагалися взяти участь в Олімпіаді, проте не досягли успіху. Саме провал відбору на Олімпійські ігри підштовхнув культову модельєрку Віру Вонг зануритися у світ моди.

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Олімпіада приваблювала деяких з найвідоміших особистостей зі світу кіно і моди. Такі, як Джейсон Стейтем і навіть Віра Вонг мріяли стати олімпійськими спортсменами і намагалися домогтися слави в спорті, перш ніж вибрати зовсім інший кар'єрний шлях, пише Hello.

Розповідаємо про п'ятірку знаменитостей, які так і не стали успішними спортсменами, хоча й доклали для цього чимало зусиль.

Джейсон Стейтем

Актор Джейсон Стейтем Фото: instagram.com/rosiehw

Усі знають зірку бойовиків Джейсона Стейтема за такими фільмами, як "Нестримні", "Великий куш" і франшизою "Форсаж", Джейсон двічі намагався пройти відбір на Олімпіаду зі стрибків у воду. Герой бойовиків брав участь у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри 1988 і 1992 років, але обидва рази це йому не вдалося. "Це трохи прикро, що я так і не потрапив на Олімпіаду", — сказав зірка ще 2016 року, хоча він представляв країну на Іграх Співдружності та інших турнірах у цьому виді спорту.

Віра Вонг

Модельєр Віра Вонг Фото: Getty Images

Культова модельєрка Віра Вонг колись покладала надії на олімпійську славу у фігурному катанні. Разом із партнером Джеймсом Стюартом Віра намагалася пройти відбір на Ігри 1968 року, але зрештою зазнала невдачі. Саме провал відбору на Олімпійські ігри підштовхнув її у світ моди. В інтерв'ю South China Morning Post вона пояснила: "Я була спустошена, коли не пройшла відбір до олімпійської збірної. У мене стався нервовий зрив, і зрештою я провела семестр у Парижі, де зрозуміла, що у мене пристрасть до моди".

Брюс Дікінсон

Рок музикант Брюс Дікінсон Фото: Вiкiпедiя

Британський рок-музикант, лідер гурту Iron Maiden Брюс Дікінсон міг би побачити олімпійську славу, якби вирішив не відмовлятися від участі в змаганнях з фехтування. Співак хеві-металу вважався фаворитом і був названий сьомим найкращим фехтувальником Великої Британії, перш ніж знявся, оскільки вважав дурним "фехтувати з 18-річними", коли йому було 23 роки.

Коді Сімпсон

Співак і спортсмен Коді Сімпсон Фото: Вiкiпедiя

Австралійський співак, танцівник і актор Коді Сімпсон намагався пройти відбір на Олімпійські ігри 2020 і 2024 років як плавець. Зрештою зірка зазнала невдачі в обох випадках, програвши Метью Темплу всього на півсекунди у відбіркових іграх на Ігри 2024 року.

"Я зробив те, що міг, і це все, що можна зробити. За останні чотири роки я просунувся набагато далі, ніж, можливо, очікувати. Починаючи з нуля і намагаючись побачити, як далеко я зможу просунутися за половину або третину того часу... це був неймовірний шлях", — заявив 27-річний спортсмен і співак.

Гарольд Саката

Гарольд Саката (ліворуч) і Річард Кіл на прем'єрі фільму "Громобой" Фото: Getty Images

А ось акторові японо-американського походження Гарольду Сакаті вдалося отримати заповітну олімпійську медаль. Хоча багато хто знає Гарольда як культового лиходія з фільмів про Бонда Одджоба, зірка раніше представляла США на Олімпійських іграх 1948 року з важкої атлетики, завоювавши срібну медаль.

Нагадаємо, 26 липня в Парижі відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024. Тисячі учасників на флотилії пропливли вниз за течією Сени. Під час церемонії дзвонили дзвони Собору Нотр-Дам і були показані сцени Французької революції.