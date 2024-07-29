У невістки еміра Катару вкрали 11 сумок Hermеs дорогою на Олімпіаду

Для проведення слідчих дій поїзд зупинили та протримали близько 20 хвилин на залізничній станції. Однак злочинців не спіймали, а викрадені сумки не знайшли.

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У невістки еміра Катару, ім'я якої не розголошують, вкрали одинадцять розкішних сумок люксового бренду Hermеs. Інцидент стався 27 липня на борту швидкісного поїзда, що прямував із Ніцци до Парижа, повідомляє французьке видання Le Parisien із посиланням на свої джерела в поліції.

Відомо, що жінка в супроводі своєї домашньої прислуги сіла на поїзд TGV на вокзалі Канн у суботу, 27 липня. Поїзд, що прямував із Ніцци, мав доїхати до Ліонського вокзалу Парижа. Між 12:00 і 13:40 вона помітила, що було вкрадено 11 сумок люксового бренду Hermеs. За даними журналістів, невістка еміра прямувала до столиці Франції на Олімпіаду-2024. В її багажі були "дуже цінні особисті речі", щоправда вартість вкрадених сумок не названо.

Для проведення слідчих дій поїзд зупинили та протримали близько двадцяти хвилин на станції Тулон. Але злодіїв не спіймали, а викрадені сумки не знайшли. Подальше розслідування доручено Національному поліцейському округу (CPN) Тулона. Представники залізничної компанії SNCF не стали коментувати крадіжку, заявивши, що "мандрівник несе повну відповідальність за контроль над своїм багажем".

Раніше, 25 липня, повідомлялося, що у Франції затримали кухаря з РФ за підготовку теракту на Олімпіаді-2024.