5 королівських пар, які закохалися на Олімпіаді (фото)

Олімпійські ігри зберігають особливі особисті спогади для деяких королівських пар. Багато з них досі перебувають у шлюбі.

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Олімпіада займає особливе місце в серцях багатьох членів королівської сім'ї, але для деяких вона важливіша, ніж для інших. Для деяких королівських осіб випадкова зустріч призвела до роману, а зрештою до шлюбу і народження дітей, пише Hello.

Принцеса Анна і капітан Марк Філліпс

Принцеса Анна і капітан Марк Філліпс Фото: Instagram zara_tindall

1971 року, коли єдиній доньці королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принцесі Анні виповнився 21 рік, вона вже була першокласною наїзницею. Сильний характер принцеси допоміг їй виграти і чемпіонат Європи з триборства, і нагороду BBC Sports Personality of the Year. Сам капітан Марк Філліпс був частиною британської команди, яка поїхала із золотом з Олімпіади в Мюнхені 1972 року.

Хоча пара познайомилася один з одним у кінному спорті в 1960-х роках, кажуть, що їхній роман розквітнув на Іграх 1972 року. На жаль, шлюб не був довгим, але їхня дочка, Зара Тіндалл, теж займається кінним спортом. Вона виграла срібну медаль з британською командою з триборства на Олімпіаді 2012 року і отримала медаль від своєї матері.

Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія

Король Швеції Карл Густав і королева Сільвія Фото: Getty Images

На вечірці під час Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені спадкоємець одного з найдавніших престолів Європи помітив офіційну господиню, яка, будучи досвідченим перекладачем і володіючи п'ятьма мовами, була там, щоб піклуватися про гостей.

Випадкова зустріч призвела до довгого кохання, про яке Карл Густав розповідав журналістам: "Коли я вперше її побачив, між нами сталося клацання, і відтоді це клацання не припиняється".

Однак придворні чинили тиск на свого молодого короля, щоб він розглянув можливість одруження зі шведською дворянкою. Сільвія мала німецьке та бразильське походження. Пара продовжувала таємно зустрічатися, але 1974 року на тлі нестерпних чуток Сільвія втекла до Монреаля, нібито для підготовки до Олімпіади, яка мала відбутися два роки потому. Однак Карл Густав залишився вірним своїм почуттям і одягнув обручку своєї покійної матері на руку Сільвії, представивши її пресі як майбутню королеву.

Князь Монако Альбер ІІ і княгиня Шарлін

Князь Монако Альбер ІІ і княгиня Шарлін Фото: Getty Images

Князь Монако Альбер ІІ і його дружина принцеса Шарлін — обидва колишні олімпійці. Альбер займався бобслеєм, а Шарлін представляла ПАР у плаванні.

Альбер уперше зустрівся з південноафриканською плавчинею Шарлін Віттсток на змаганнях з плавання Mare Nostrum у Монте-Карло, Монако, 2000 року. Він брав участь у змаганнях з бобслею на п'яти зимових Олімпіадах поспіль, і у пари склалися хороші стосунки. Оскільки Шарлін все ще брала участь у змаганнях, минуло ще п'ять років, перш ніж вони знову зустрілися і спалахнув бурхливий роман.

"Наша перша публічна поява відбулася на Олімпійських іграх у Турині 2006 року. Було зрозуміло, що у нас одні й ті самі пристрасті; ми обидва дуже розчулилися, спостерігаючи за спортсменами. Спорт — це спільний знаменник нашого життя", — згадувала пізніше княгиня Монако. Пара одружилася 2011 року, а 2014 року в них народилися близнюки — син Жак і дочка Габріелла.

Король Фредерік і королева Марія Данські

Король Данії Фредерік і королева Марія Фото: Getty Images

Король Фредерік і королева Марія, тоді наслідний принц і наслідна принцеса, одружилися на Олімпійських іграх 2004 року, але вперше зустрілися чотирма роками раніше на Іграх у Сіднеї.

Фредерік познайомився зі своєю майбутньою дружиною в велелюдному сіднейському пабі Slip Inn під час Олімпіади, представившись тільки як "Фред".

Пізніше в інтерв'ю 2005 року Марія згадала: "Коли ми вперше зустрілися, ми потиснули один одному руки. Я не знала, що він принц Данський".

Після тривалих стосунків на відстані 2003 року Фредерік освідчився Мері, подарувавши своїй нареченій діамант смарагдового ограновування, оточений двома рубінами кольорів, що відображають національний прапор Данії. Пара одружилася 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі. Відтоді у них народилося четверо дітей — наслідний принц Крістіан, принцеса Ізабелла і близнюки, принц Вінсент і принцеса Жозефіна.

Фредерік і Мері стали королем і королевою Данії в січні 2024 року після зречення від престолу матері Фредеріка, королеви Маргрете.

Інфанта Крістіна Іспанська та Іньякі Урдангарін

Інфанта Крістіна Іспанська та її чоловік Іньякі Урдангарін Фото: Getty Images

Дочка короля Хуана Карлоса інфанта Крістіна познайомилася з майбутнім чоловіком Іньякі Урдангаріном на Іграх в Атланті 1996 року. Яскрава зірка національної збірної з гандболу, він виступав за свою країну на трьох Олімпіадах і завоював дві бронзові медалі. Крістіна також представляла Іспанію у складі вітрильної команди на Олімпіаді 1988 року в Сеулі.

1997 року король видав свою дочку на їхньому блискучому весіллі в Барселоні. Пара стала батьками чотирьох дітей. Однак у червні 2018 року вибухнув скандал, коли Іньякі засудили до п'яти років і десяти місяців тюремного ув'язнення після визнання його винним у розкраданні та відмиванні грошей на суму понад 5,8 млн доларів. У 2021 році його звільнили під нагляд, і тепер йому потрібно відвідувати в'язницю тільки раз на тиждень.

Інфанта Крістіна також перебувала під слідством, але була виправдана за всіма звинуваченнями, а 2015 року її позбавили королівського титулу герцогині Пальми. Пара завершила свій 26-річний шлюб, оформивши розлучення в січні 2024 року.

Раніше, 28 липня, Фокус писав про те, що розкрито подробиці останніх днів життя Єлизавети ІІ.