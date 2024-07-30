Леонардо Ді Капріо провів час у компанії Вітторії Черетті (фото)

Пара разом близько року. Вони не коментують офіційно свій роман, проте час від часу виходять разом у світ.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо провів час у компанії 25-річної італійської супермоделі Вітторії Черетті. Про це пише Daily Mail.

Голлівудську зірку помітили з його дівчиною під час відпустки в мальовничому Портофіно, Італія. Вони виглядали невимушено, оглядаючи італійське узбережжя перед тим, як повечеряти на свіжому повітрі в місцевому ресторані La Gritta.

На одному з фото Вітторія затягується сигаретою під час побачення зі знаменитим обранцем.

Зокрема, до пари приєдналися актор Тобі Магвайр, редактор Едвард Еннінфул та актор Лукас Хаас.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Черетті була одягнена в чорну толстовку поверх блискучої мінісукні, розпустивши своє темне волосся. Вона додала до літнього образу діамантове кольє та сережки. Італійка також продемонструвала чорні босоніжки на плоскій підошві з ремінцями.

Леонардо тим часом був одягнений у все чорне з кепкою LA Dodgers. Він тримав у руках келих червоного вина, спілкуючись зі своїми друзями.

Про роман голлівудського актора з італійською зіркою глянців стало відомо наприкінці літа 2023 року. Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.

Нагадаємо, Кейт Вінслет розповіла про поцілунок з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про проблеми з бізнесом Леонардо Ді Капріо.