Леонардо Ді Капріо провів час у компанії Вітторії Черетті (фото)
Пара разом близько року. Вони не коментують офіційно свій роман, проте час від часу виходять разом у світ.
49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо провів час у компанії 25-річної італійської супермоделі Вітторії Черетті. Про це пише Daily Mail.
Голлівудську зірку помітили з його дівчиною під час відпустки в мальовничому Портофіно, Італія. Вони виглядали невимушено, оглядаючи італійське узбережжя перед тим, як повечеряти на свіжому повітрі в місцевому ресторані La Gritta.
На одному з фото Вітторія затягується сигаретою під час побачення зі знаменитим обранцем.
Зокрема, до пари приєдналися актор Тобі Магвайр, редактор Едвард Еннінфул та актор Лукас Хаас.
Черетті була одягнена в чорну толстовку поверх блискучої мінісукні, розпустивши своє темне волосся. Вона додала до літнього образу діамантове кольє та сережки. Італійка також продемонструвала чорні босоніжки на плоскій підошві з ремінцями.
Леонардо тим часом був одягнений у все чорне з кепкою LA Dodgers. Він тримав у руках келих червоного вина, спілкуючись зі своїми друзями.
Про роман голлівудського актора з італійською зіркою глянців стало відомо наприкінці літа 2023 року. Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.
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