Названо найстильнішу королівську особу року. Це не Кейт Міддлтон

Уміння орієнтуватися в трендах, залишаючись автентичною своєму образу, — талант, яким повною мірою володіє принцеса Беатріс. Це і здійняло її на вершину списку.

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35-річна племінниця короля Великої Британії Чарльза III принцеса Беатріс очолила список найстильніших знаменитостей 2024 року за версією журналу Tatler. Останніми роками вона часто з'являється на сторінках модних журналів і вже встигла завоювати звання ікони стилю. Тривала відсутність на публіці Кейт Міддлтон, яка була бездоганним прикладом для модниць усього світу, також потрапила до списку найстильніших.

Принцеса Беатріс — єдина королівська особа, яка потрапила до цього списку, обійшовши таких сильних претенденток як принцеса Уельська, герцогиня Сассекська та її молодша сестра принцеса Євгенія. Уміння орієнтуватися в трендах, залишаючись автентичною своєму образу, — талант, яким повною мірою володіє принцеса.

Фото: Getty Images

Беатріс завжди виявляла жвавий інтерес до моди. Їй подобається безліч дизайнерських брендів, від Monique Lhuillier, Richard Quinn і Erdem до Needle & Thread і The Vampire's Wife.

Вона також велика прихильниця суконь Beulah London, настільки, що в неї є 10 їхніх нарядів у різних кольорах. Принцеса дуже любить обручі та головні убори від Self Portrait, ME+EM і The Kooples. А коли справа доходить до її взуття та аксесуарів, то тут вона сповідує принцип: "Що сміливіше, то краще". В її колекції є все — від лоферів Gucci Horsebit і балеток Chanel до клатча Sophia Webster 'Wifey' і туфель Aquazurra, в яких вона блищала на Аскоті цього року.

Капелюшок від Філіпа Трейсі, в якому принцеса Беатріс була на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон, обговорюють досі Фото: Getty Images

Дружина італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці також знає, як укладати волосся. Вона була першою королівською особою, яка одягла модну пов'язку на голову на гала-вечорі MET 2018 року, і часто прикрашає свої сукні дівочим бантом.

Щодо інших знаменитостей, які потрапили до списку, то десятку замикає перша леді Великої Британії Вікторія Стармер, дружина нового прем'єр-міністра Великої Британії. Вона вже встигла прославитися своїм стилем.

Список найстильніших знаменитостей 2024 року:

Принцеса Беатріса Йоркська Джейд Голланд Купер Круз Бекхем Лорд Вільям Гордон-Леннокс Аннабель Елліот Ану Хіндуджа Саша Етвуд Люсі Ван Страубензі Бен Чілвелл Леді Вікторія Стармер

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс із чоловіком-аристократом відвідала Вімблдон.