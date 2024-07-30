Названо найстильнішу королівську особу року. Це не Кейт Міддлтон
Уміння орієнтуватися в трендах, залишаючись автентичною своєму образу, — талант, яким повною мірою володіє принцеса Беатріс. Це і здійняло її на вершину списку.
35-річна племінниця короля Великої Британії Чарльза III принцеса Беатріс очолила список найстильніших знаменитостей 2024 року за версією журналу Tatler. Останніми роками вона часто з'являється на сторінках модних журналів і вже встигла завоювати звання ікони стилю. Тривала відсутність на публіці Кейт Міддлтон, яка була бездоганним прикладом для модниць усього світу, також потрапила до списку найстильніших.
Принцеса Беатріс — єдина королівська особа, яка потрапила до цього списку, обійшовши таких сильних претенденток як принцеса Уельська, герцогиня Сассекська та її молодша сестра принцеса Євгенія. Уміння орієнтуватися в трендах, залишаючись автентичною своєму образу, — талант, яким повною мірою володіє принцеса.
Беатріс завжди виявляла жвавий інтерес до моди. Їй подобається безліч дизайнерських брендів, від Monique Lhuillier, Richard Quinn і Erdem до Needle & Thread і The Vampire's Wife.
Вона також велика прихильниця суконь Beulah London, настільки, що в неї є 10 їхніх нарядів у різних кольорах. Принцеса дуже любить обручі та головні убори від Self Portrait, ME+EM і The Kooples. А коли справа доходить до її взуття та аксесуарів, то тут вона сповідує принцип: "Що сміливіше, то краще". В її колекції є все — від лоферів Gucci Horsebit і балеток Chanel до клатча Sophia Webster 'Wifey' і туфель Aquazurra, в яких вона блищала на Аскоті цього року.
Дружина італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці також знає, як укладати волосся. Вона була першою королівською особою, яка одягла модну пов'язку на голову на гала-вечорі MET 2018 року, і часто прикрашає свої сукні дівочим бантом.
Щодо інших знаменитостей, які потрапили до списку, то десятку замикає перша леді Великої Британії Вікторія Стармер, дружина нового прем'єр-міністра Великої Британії. Вона вже встигла прославитися своїм стилем.
Список найстильніших знаменитостей 2024 року:
- Принцеса Беатріса Йоркська
- Джейд Голланд Купер
- Круз Бекхем
- Лорд Вільям Гордон-Леннокс
- Аннабель Елліот
- Ану Хіндуджа
- Саша Етвуд
- Люсі Ван Страубензі
- Бен Чілвелл
- Леді Вікторія Стармер
Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс із чоловіком-аристократом відвідала Вімблдон.