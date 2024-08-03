Ракам — збагачення, Овнам — можливості: Таро-прогноз на гроші в другій половині 2024 року

Яким буде друге півріччя 2024 року для представників Зодіакального кола.

Related video

Ми, несподівано для себе, перейшли екватор 2024 року і вступили в другу велику фазу високосного періоду. Розбираємося, кому пощастить у фінансовій сфері на новому етапі року, а кому доведеться боротися з перешкодами. Таро-прогноз на гроші на другу половину 2024 року.

Овен

Вдале партнерство або перспективне навчання, яке дуже швидко принесе фінансовий прибуток. Нові горизонти і грошові договори. Період вдалий для нових знань і нових сфер.

Телець

Перша половина періоду буде доволі вдалою для Тельців, а от друга — підкачає. Тож усе фінансове везіння серпня, вересня та жовтня слід акумулювати в заощадження на самий кінець року, щоб зустрічати новий 2025 рік у всеозброєнні (в хорошому сенсі цього слова).

Близнюки

Ситуація Близнюків дуже схожа на обставини Тельців: перша половина періоду стане дуже сприятливою. І це хороша можливість відповідально "запастися" на етап менш вдалий.

Рак

Ракам доведеться багато працювати, щоб добре заробляти, але це буде той самий випадок, коли робота виявиться незрячою. Піднапружтеся, де це тільки можливо і буде вам фінансове щастя!

Лев

У Левів — не найкращий період для заробітків. Кілька місяців з етапу півріччя будуть вдалими у фінансовому плані, інші періоди можуть змусити представників знака навчитися економити, що Левам не особливо властиво!

Діва

Діви, у вас настає не найбагатший період фінансового життя. З чимось або кимось доведеться розлучитися, від чогось відмовитися, покинути звичний комфорт або людину, яка його забезпечувала. Йдуть великі зміни і вони не відразу вам сподобаються. У періоді буде багато ілюзій, які вам не властиві. Ситуація зміниться перед Новим роком.

Ваги

У Терезів намічається фінансове поліпшення, до того ж, ви немов не очікуєте змін у цій сфері. Проте вони настануть дуже приємно, хоч і зовсім несподівано. Можливо, допомога прийде від чоловіка із сім'ї.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться пройти через терни до зірок. На вас чекає важкий період, який приніс у підсумку великий добробут. Щоправда, вам доведеться багато чого подолати в прийдешнє півріччя і не один раз "відродитися", як птах фенікс.

Стрілець

У Стрільців фінансові прориви чергуватимуться з різкими і несподіваними поразками і провалами. Життя вас покидає в цей період. Він даний вам для вміння користуватися фінансами і доцільно розподіляти грошову енергію. Щойно ви цього навчитеся — ситуація різко зміниться на краще.

Козеріг

Козероги, як і Стрільці — теж не на найкращому етапі грошового витка: фінансові гойдалки відчуватимуться аж до кінця 2024 року і, можливо, захоплять першу половину січня 2025. Але до кінця періоду ситуація поступово пом'якшуватиметься.

Водолій

У Водоліїв очікується вдалий і загалом підйомний фінансовий етап. Ви відчуєте приплив сил і підйом енергії, ваші доходи набиратимуть обертів і до кінця року ви зрозумієте, що не маєте нічого спільного із собою колишнім щодо грошей.

Риби

Риб очікує непоганий дохід, приблизно в середині періоду, але далі спостерігатиметься різкий спад у сфері фінансів. Вам потрібно буде багато чого переглянути й обміркувати, на якийсь час зануритися в себе. Можливо, друга половина 2024 року — просто не найкращий період для заробітку у вашому випадку.