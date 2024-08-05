"Понад усе": Кейт Міддлтон та принц Вільям змінили підхід до виховання дітей

Троє спадкоємців Уельських ростуть зовсім в інших умовах, на відміну від їхнього батька чи дідуся. Сімʼя — перший пріоритет для Кейт та Вільяма.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон обрали "зовсім інший спосіб виховання" своїх дітей. Про це пише OK! Magazine.

Колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд вважає, що, на відміну від інших членів монаршої родини Великої Британіх, Уельські застосовують сучасний підхід до виховання своїх трьох маленьких спадкоємців, що зробило їх "набагато більш близькими та набагато більш "нормальними"".

"Дуже добре повторювати королівську мантру про те, що "обов’язок" є першорядним. Але якщо ви запитаєте "звичайних" людей про їхні пріоритети. Я абсолютно не сумніваюся, що майже 100% скажуть сім’я. Сім’я – це те, що має значення понад усе", — зазначила Бонд.

Принцеса Кейт та принц Вільям виховують трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Перший, швидше всього, одного дня стане королем (після свого батька).

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Експертка додала, що дружина принца Вільяма черпала натхнення у своїх батьків, Майкла та Керол Міддлтон, оскільки вона дотримується більш м’якого підходу до виховання.

Зокрема, Бонд пригадала, що королева Єлизавета почала поєднувати материнство з монаршими обовʼязками, принцеса Діана паралельно переживала драму у шлюбі з Чарльзом. Тим часом Кейт Міддлтон повністю може присвятити себе материнству.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

"Ідея Кетрін про виховання дітей виникла в її власному дуже щасливому, міцному дитинстві, і це зразок для наслідування, який вона наслідує зі своїми власними трьома дітьми. Вона також прийняла дуже сучасний спосіб поводження з дитячими емоціями: ніколи не кричати, стежити за тим, щоб ти прислухайтеся до їхніх скарг та істерик, дозволяючи їм вільно виражати свої почуття та свій гнів", — розповідає експертка.

Нагадаємо, яке суворе правило свого часу порушили принц та принцеса Уельські.

Також Фокус писав про причини підліткової операції Кейт Міддлтон.