Зростальний Місяць з 5 по 18 серпня 2024 року: що не можна робити

Сьогодні, 5 серпня, розпочалася Зростальна фаза Місяця, яка триватиме до 18 серпня. Цей час може обіцяти нам кардинальні зміни.

Related video

Зростальний Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.

Зростальний Місяць: як розпізнати

Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період Зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

Починати нові проєкти і справи: це вважається сприятливим часом для старту нових ініціатив, чи то робота, чи то бізнес, чи то особисті проєкти.

Укладати угоди і підписувати контракти: у цей період часто радять починати нові партнерства й укладати важливі домовленості.

Займатися фінансовими питаннями: це гарний час для інвестицій, покупок та інших фінансових операцій, які мають принести прибуток.

Навчання і самовдосконалення: початок нового навчального курсу, вивчення нових навичок або робота над собою можуть бути особливо ефективними в цей період.

Очищення і детоксикація: цей час особливо сприятливий для різних процедур з очищення організму.

Медитація та візуалізація цілей: використання часу Місяця, що зростає, для медитації, постановки цілей і візуалізації їх досягнення вважається корисним.

Зростальний Місяць: що не можна робити

Стригти волосся: вважається, що волосся, підстрижене в період Місяця, що зростає, може швидше рости або навпаки, повільніше.

Починати нові справи і проєкти: за багатьма переказами, починати щось нове в період Місяця, що зростає, може не дати успіху або позитивних результатів.

Садити рослини: у сільському господарстві рослини, посаджені в період Місяця, що зростає, можуть давати слабкі врожаї або рости не так, як очікувалося.

Планувати операції та медичні процедури: вважається, що рани зцілюються повільніше в цей період.

Займатися збором лікарських трав: за деякими вченнями, трави, зібрані в період Місяця, що зростає, можуть мати менш виражені лікувальні властивості.

Також Фокус писав місячний календар на серпень 2024 року