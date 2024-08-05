Рідкісна поява: супермодель Сінді Кроуфорд показала своїх дорослих дітей (фото)

Знаменитості відвідали весілля друзів. Це рідкісна поява родини в повному складі.

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58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд показала дорослих дітей. Сімейне фото зірка подіумів опублікувала в Instagram з понад 8 млн підписників.

"Усі одягнені, щоб кудись піти", — зазначила Сінді.

На фото супермодель постала в довгій сукні з квітковим принтом. Тим часом 62-річний бізнесмен Ренді Гербер позував у світло-волошковому костюмі з білою сорочкою.

Діти пари, 22-річна Кайя та 25-річний Преслі, також приєдналися до них. Юна модель вийшла у світ у довгій смарагдовій сукні. А син подружжя продемонстрував темно-синій костюм, який поєднав з чорною сорочкою, ременем та прозорими окулярами.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер з дітьми

Зазначимо, що Сінді Кроуфордд та Ренді Гербер одружилися у 1998 році. Через рік у подружжя народився син Преслі, а згодом донька Кайя. Обоє спадкоємців пішли стопами зіркової матері, будуючи карʼєру в модельній галузі.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Instagram/Cindy Crawford

До Ренді супермодель була одружена з актором Річардом Гіром, проте дітей від їхнього союзу немає.

Зазначимо, що наразі 22-річна Кайя зустрічається з актором Остіном Батлером, який зіграв у "Дюні" та "Байкерах". Про їхні стосунки відомо ще з кінця 2021 року.

Нагадаємо, донька Сінді Кроуфорд розповіла про початок модельної карʼєри.

Також Фокус писав про 26-ту річницю одруження Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.