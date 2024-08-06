Блейк Лайвлі продемонструвала стильний образ у незвичайних джинсах (фото)

Блейк Лайвлі продемострувала ефектне вбрання. Останнім часом акторка будує успішну кар'єру не тільки в кіно, а й в індустрії косметичних засобів для догляду за волоссям.

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Американська акторка та модель Блейк Лайвлі в понеділок увечері привернула увагу публіки своїм приголомшливим образом у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

36-річна дружина Раяна Рейнольдса продемонструвала свій сучасний погляд на одяг, вдягнувши яскраву шкіряну майку кольору червоного дерева на бретельках і незвичайні джинси в стилі "чап" зі шкіряними вставками спереду та квітковою вишивкою. Свій образ вона доповнила чорними босоніжками на підборах і пісочного кольору кардиганом. Зірка "Пліткарки" нанесла яскравий монохромний макіяж. Вона нафарбувала повіки димчастими тінями, підкреслила вилиці бронзовим рум'янами та покрила губи глянцевим карамельним блиском. Блейк уклала свої довгі світлі локони набік. З прикрас зірка обрала блискучі ефектні сережки, кілька каблучок і браслетів.

Актриса Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Останнім часом акторка будує не тільки успішну кар'єру в кіно, а й у бізнесі. Вона запустила нову лінію засобів для догляду за волоссям Blake Brown Beauty. Крім цього, 9 серпня відбудеться прем'єра нової драми "Все закінчиться з нами". У фільмі Лайвлі виконує головну роль: вона грає жінку на ім'я Лілі Блум, яка переїжджає до Бостона, щоб здійснити свою мрію та відкрити власний бізнес. У картині також знімалися Дженні Слейт, Хассан Мінхадж, Кевін Маккідд, Емі Мортон, Алекс Нойстадтер і багато інших.

Раніше, 31 липня, Раян Рейнольдс розповів про виховання чотирьох дітей від Блейк Лайвлі. Зіркове подружжя разом із 2012 року. Вони виховують чотирьох доньок.