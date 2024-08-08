Компанія зі США планує звести будівлю заввишки до 1000 метрів: що відомо про проєкт (відео)

Хмарочос буде використано для зберігання енергії. Це один із найінноваційніших проєктів, стверджують його автори. Де саме його будуватимуть, поки що не уточнюється.

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Батарея заввишки майже 1000 метрів може бути найвищою будівлею у світі, а будівництвом такого хмарочоса має намір зайнятися компанія швейцарська компанія Energy Vault, що займається зберіганням енергії, у партнерстві з американскьою Skidmore, Owings & Merrill (SOM), архітектурною та інженерною фірмою, що стоїть за деякими з найвищих будівель у світі, пише CNN.

Вони представили проєкт хмарочоса, що використовуватиме двигун, який працює від електрики з мережі, для підйому гігантських блоків, коли попит на енергію низький. Ці блоки зберігатимуть електрику як "потенційну" енергію. Коли є попит, блоки опускатимуться, вивільняючи енергію, яка потім перетвориться на електрику.

Висотні будівлі — спеціалізація SOM. Вона спроєктувала Всесвітній торговий центр 1 у Нью-Йорку, Вілліс-тауер у Чикаго, раніше відомий як Сірс-тауер, і найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї, висота якого перевищує 828 метрів.

"Ось можливість скористатися цим досвідом... і використовувати його для зберігання енергії, що дасть нам змогу відмовитися від викопного палива", — сказав Білл Бейкер, партнер-консультант SOM та інженер-будівельник Бурдж-Галіфа.

За даними Міжнародної енергетичної асоціації, якщо світ хоче досягти чистого нуля до 2050 року, необхідно буде розвивати мережеве зберігання або технології, під'єднані до електромережі, що можуть зберігати енергію та використовувати її за потреби. Літій-іонні акумулятори, які популярні для електромобілів, не можуть вирішити цю проблему поодинці, оскільки не можуть зберігати енергію протягом тривалого часу.

Гідроакумулююча гідроенергетика, яка вже широко використовується для зберігання відновлюваної енергії, може це зробити. Вона передбачає турбіну, що перекачує воду з резервуара на нижній поверхні в резервуар на верхній поверхні в години зниженого навантаження. Коли попит різко зростає, вода випускається і тече через турбіну, що виробляє електроенергію. Але для цього потрібна горбиста місцевість і багато місця.

Вежа-надбудова SOM і Energy Vault, висота якої може становити від 300 до 1000 метрів, матиме видовбані конструкції, що нагадують шахти ліфта, для переміщення блоків, залишаючи місце для житлових і комерційних орендарів.

Зрештою, можна буде зберігати кілька гігават-годин енергії, чого достатньо для живлення кількох будівель, пояснив Роберт Піконі, генеральний директор Energy Vault.

І Energy Vault, і SOM впевнені, що їхні рішення комерційно життєздатні.

Energy Vault уже завершила проєкт у Китаї, який, за її словами, є першою у світі комерційною системою зберігання гідрогравітаційної енергії без насоса. Будівля заввишки 150 метрів і ємністю зберігання 100 мегават-годин спеціально збудована для зберігання енергії і не має місця для орендарів.

Коли йдеться про споруди для зберігання гравітаційної енергії, що вища, то краще. Дуже висока споруда для зберігання гравітаційної енергії може компенсувати свій втілений вуглець — від будівництва та матеріалів — протягом двох-чотирьох років.

"Якщо ви в будь-якому разі збираєтеся зводити високо надбудову, ми просто підлаштовуємося під це", — сказав Піконі.

У період з 1900 по 1999 рік у світі було побудовано 235 будівель заввишки понад 200 метрів, повідомив Деніел Сафарік із Ради з висотних будівель і міського середовища проживання CNN в електронному листі. Минулого року було побудовано 179 будівель такої висоти або вище.

Раніше Фокус писав, який вигляд має найвища покинута будівля у світі.