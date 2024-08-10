Бен Аффлек переживає складне літо на фоні розриву з Джей Ло, — ЗМІ

Багатодітний батько зосереджується на роботі та своїх спадкоємцях. Живе Бен окремо, в маєтку, який придбав за 20 млн доларів.

Related video

Американський актор Бен Аффлек зосереджується на роботі під час важкого літа на фоні розлучення з Дженніфер Лопес. Про це пише People.

Оскароносний актор "працює без перерви", оскільки він "процвітає, коли зайнятий". Тим часом пара, як повідомлялося, оголосить про те, що їхній шлюб офіційно закінчений, до кінця цього літа. Вони досі офіційно не коментували домислів у мережі про розрив.

Бен зосереджується на роботі та проводить час із сім’єю — трьома дітьми від Дженніфер Гарнер (Вайолет, Серафіна та Самюель).

Тим часом Джей Ло "принижена" крахом їхнього шлюбу, адже повірила, що майже через 20 років після першого розставання другий раз точно вдасться.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

"Це літо також було не найлегшим для нього (Аффлека — ред.). Він просто намагається залишатися зосередженим і робити кожен день якомога кращим", — розповіло джерело.

"У Бена все добре. Він процвітає, коли зайнятий і працює без перерви. Діти ще не відвідують школу. Він також проводить з ними багато часу", — додав інсайдер.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нещодавно оскароносний актор придбав особняк у Пасіфік-Палісейдс вартістю 20,5 млн доларів після того, як раніше переїхав з їхнього подружнього дому, який пара придбала лише у 2023 році за понад 60 млн доларів.

Повідомлялося, що Джей Ло хоче відсудити половину грошей Бена.

Також Фокус писав про те, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек уже навіть не розмовляють.