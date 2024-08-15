Зіркова нерухомість: який вигляд має маєток Еллен Дедженерес, який вона продала за $96 млн

Власником маєтку з видом на Тихий океан став любитель розкішної нерухомості, гірничодобувний магнат Роберт Фрідланд.

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66-річна Еллен Дедженерес, американська акторка, комедіантка, телеведуча, володарка 11 премій "Еммі" за "Шоу Еллен Дедженерес", продала свій каліфорнійський маєток на вершині скелі в Карпінтерії з видом на Тихий океан за $96 мільйонів гірничодобувному магнату Роберту Фрідланду. Який вигляд має розкішна нерухомість і чим вона цікава, пише New York Post.

Новий комплекс Фрідланда може похизуватися будинком із п'ятьма спальнями та вісьмома ванними кімнатами, загальною площею трохи більше 840 квадратних метрів на трьох рівнях. Бежевий відтінок стін, теракотовий дах, високі стелі з відкритими дерев'яними балками, паркетна підлога, кам'яні арки і мармурові акценти — складові головної будівлі. Також є гостьовий будинок з однією спальнею та однією ванною кімнатою та прибудований гараж на три автівки, оточений брукованою парковкою.

Фото: Apple Maps

Особливо виділяється на головному рівні велика кімната з масивним старовинним каміном, а також родинна кімната та обідня зона, що з'єднані з вишуканою кухнею, обладнаною професійною технікою, центральним островом і двома коморами для дворецьких. Нагорі розташовані п'ять спалень із ванними кімнатами, включно з головною спальнею з терасою, обладнаною спа-салоном, і двома гардеробними та ваннами. На нижньому рівні є винний льох і кінотеатр зі шкіряними сидіннями, що відкидаються.

Фото: Sotheby's International Realty

На мальовничій території, оточеній оливковими деревами, є мармуровий мозаїчний басейн, два спа-салони, відкрита кухня, кілька зон відпочинку біля каміна, високі сади з травами й овочами, а також численні місця, що ідеально підходять для відпочинку на свіжому повітрі та розваг. На приватній пляжній зоні на вершині скелі також є вогнище, смолоскипи тікі, старовинний весловий човен і великий кам'яний обідній стіл із індивідуальною парасолькою, під'єднаною до телефону та Інтернету.

Фото: Sotheby's International Realty

Фото: Sotheby's International Realty

Фото: Sotheby's International Realty

Фото: Sotheby's International Realty

Маєток Еллен купила два роки тому за $70 мільйонів. Зробивши там дорогий ремонт, вона вирішила продати нерухомість Фріланду, у якого раніше Дедженерес і її дружина Порція де Россі за $32 мільйони викупили назад свій будинок у Санта-Барбарі, проданий ними ж магнату на початку цього року за тією ж ціною.

Карпінтерія, магніт для знаменитостей на узбережжі Каліфорнії, протягом багатьох років приваблював такі гучні імена, як Джордж Лукас і Кевін Костнер.

Фото: Sotheby's International Realty

Будинок, який продала Еллен, розташований на Падаро-лейн, одному з найдорожчих і ексклюзивних місць у цьому районі.

На поверненні одного маєтку пара не зупинилася. Дедженерес і де Россі також викупили порожню нерухомість площею 3 акри поруч із їхнім відновленим маєтком у Санта-Барбарі за $6 мільйонів.

Фрідланд, засновник Ivanhoe Capital, був зайнятий перепродажем власної нерухомості. Нещодавно він продав будинок у Карпінтерії за $49,6 мільйона, лише за рік після його купівлі за $46,9 мільйона.

Раніше Фокус писав, що порожній особняк із розкішною вбиральнею виставили на продаж.