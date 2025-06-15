15 червня 2025 року: пророка Амоса — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна купатися у водоймах і ходити в ліс. Якщо сьогодні рясна роса — буде врожайний рік.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Амоса і мученика Фіта Римського. Пророк Амос був ізраїльським пророком, який жив приблизно у VIII столітті до н.е., який проповідував слова Божі та викривав несправедливість у суспільстві. Мученик Фіт Римський сповідував християнську віру і віддав своє життя за неї, ставши зразком відданості.
Що не можна робити 15 червня:
- купатися у водоймах;
- ходити в ліс;
- давати овес тваринам;
- скупитися.
Народні прикмети та повір'я:
- рясна роса — буде врожайний рік;
- добре чути коників — до дощу;
- прийшов Амос — пішов овес у ріст;
- з'явилося багато мух — буде хороший урожай гречки.
День ангела святкують:
Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір.
Народилися 15 червня:
1941 рік — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник;
1964 рік — Кортні Кокс, американська акторка, кінорежисерка і продюсерка (виконавиця однієї з головних ролей у серіалі "Друзі").
Також цього дня:
1834 рік — відкривають Київський університет;
1851 рік — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу у світі фабрику з виробництва морозива;
2007 рік — відбувається прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита";
2014 рік — уперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, доводить свою ефективність також історично уперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу "GoalControl".
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.