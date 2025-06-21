21 червня 2025 року: мученика Іуліана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна рубати липові дерева і обманювати рідних.

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Що сталося 21 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Він був сином сенатора-язичника, мати його сповідувала християнство. Іуліана разом із матір'ю було піддано жорстоким тортурам за відмову зректися Господа.

Що не можна робити 21 червня:

рубати липові дерева й обривати цвіт липи;

обманювати рідних;

лінуватися робити домашні справи.

Народні прикмети та повір'я:

повільно висихає нічна роса — чекайте дощу;

довго гримить грім — погана прикмета;

стягуються хмари — негода затягнеться надовго;

камені покриваються вологою — до швидких опадів.

Народилися 21 червня:

1905 рік — Жан Поль Сартр, французький філософ, письменник, драматург;

1935 рік — Франсуаза Саган, французька письменниця, драматург;

1982 рік — принц Вільям, герцог Корнуолльський і Кембриджський, син короля Великобританії Карла III і принцеси Діани;

1985 рік — Лана Дель Рей, американська співачка, авторка пісень і поетеса.

Також цього дня:

1768 рік — гайдамаки беруть штурмом місто Умань, яке обороняли панські конфедерати;

1971 рік — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкриває знамениту скіфську пектораль.

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.